Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере

Вадим Карасев

Иран погасил перед Россией долг за возведение первого энергоблока атомной электростанции в Бушере, сообщил РИА "Новости" вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Нет. Сейчас нет. Иран выплатил все долги РФ по АЭС", — ответил иранский чиновник на вопрос, остался ли у Тегерана долг перед Москвой за строительство первого блока станции.

В августе посол России в Тегеране Леван Джагарян говорил о том, что выплата долга по АЭС была приостановлена в связи с блокировкой средств Ирана на счетах в банках Японии и Южной Кореи.

АЭС в Бушере — крупнейший российско-иранский совместный проект. Строительство станции началось еще в 1974 году, первый энергоблок был завершен в 2010 году и подключен к энергосистеме Ирана в 2011-м. Россия обеспечивает поставки ядерного топлива для реактора и продолжает возведение второй очереди АЭС (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт.



