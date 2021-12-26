Итоги недели: в РФ вновь заговорили о запрете криптовалют, а Павел Дуров поддержал проект Toncoin

В РФ вновь заговорили о запрете криптовалют, Павел Дуров публично поддержал проект Toncoin, биржа BitMEX анонсировала аирдроп собственного токена и другие событиях уходящей недели.

Цена биткоина преодолела $51 000, но не смогла закрепиться над этой отметкой

В четверг, 23 декабря, котировки первой криптовалюты поднялись выше уровня $50 000, а на следующий день преодолели $51 000. Цифровому золотому не удалось закрепиться над этой отметкой. На момент написания актив торгуется вблизи $50 150.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин потянул за собой и остальной рынок. Согласно CoinGecko, все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Токен проекта Terra (LUNA) за последние семь дней подорожал почти на 34%, обновив исторический максимум выше $100.

Данные: CoinGecko.

Максимумы также обновили токены проектов NEAR Protocol (NEAR) и Polygon (MATIC).

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов с умеренной капитализацией больше всего подорожал токен финансовой P2P-платформы Veritaseum. Цена VERI выросла на 153%, а капитализация достигла $364,28 млн.

Сильнее других подешевела криптовалюта метавселенной YooShi (YOOSHI). Ее цена снизилась на 10%, капитализация составила $374,36 млн.

Данные: CoinCodex.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $2,5 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 38%.

ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке

Российский центробанк намерен законодательно урегулировать правила обращения криптовалют. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, в центробанке считают, что жители РФ и представители бизнеса могут владеть криптовалютой и хранить ее, но не через отечественную инфраструктуру или посредников.

Чиновник, что более подробную позицию по отношению к криптоактивам ЦБ в ближайшее время представит в отдельном документе:

«В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском финрынке».

Ранее зампредседателя Госдумы и глава группы Алексей Гордеев рассказал о первом заседании рабочей группы по криптовалютам, не уточнив вектор обсуждения. По словам CEO Indefibank Сергея Менделеева, на встрече приняли окончательное решение о запрете этих активов.

Forbes со ссылкой на близкий к Банку России источник сообщил, что регулятор и участники финансового рынка обсуждают несколько вариантов ограничения инвестиций на криптовалютном рынке, в их числе блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам.

Менделеев также опубликовал скриншот письма, в котором банк «Тинькофф» запросил у клиента документы по «криптообменным операциям», проводимым с использованием счетов.

В разговоре с ForkLog управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин отметил, что кредитные организации в РФ вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств.

Павел Дуров поддержал разработчиков Toncoin. Цена токена выросла на 46%

Павел Дуров впервые публично прокомментировал работу проекта Toncoin. По его словам, созданная Telegram технология жива и развивается. Он подчеркнул, что Тoncoin не зависит от команды мессенджера, и пожелал разработчикам успеха.

Биржа BitMEX выпустит собственный токен

1 февраля 2022 года биржа криптовалютных деривативов BitMEX выпустит токен BMEX и проведет аирдроп. Пользователи платформы уже могут заработать актив за регистрацию с прохождением процедур KYC или с помощью реферальной системы. В дальнейшем BMEX будет предоставлять скидки на комиссии.

Возможность торговать и выводить BMEX появится ориентировочно в начале II квартала 2022 года, когда состоится запуск спотовой платформы BitMEX.

Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE

Dogecoin Foundation представила обновленную дорожную карту проекта. Среди прочего, там указан переход с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake, подразумевающий стейкинг криптовалюты и отказ от майнинга. Работа в этом направлении ведется в сотрудничестве с сооснователем Ethereum Виталиком Бутериным.

Binance отказалась от ежеквартального сжигания BNB в пользу нового алгоритма

Криптовалютная биржа Binance отказалась от концепции ежеквартального сжигания токенов Binance Coin (BNB) в пользу механизма их автоматического вывода из обращения Auto-Burn.

Механизм призван обеспечить большую прозрачность этого процесса. Алгоритм не берет в расчет доходы, генерируемые торговой платформой Binance, а основывается исключительно на цене BNB и количестве блоков, добытых в течение квартала.

На неделе в СМИ появились сообщения о штрафе в размере $750 000, который Совет по расследованию финансовых преступлений Турции наложил на Binance.

Аирдропы недели

Связанная с протоколом Terra служба доменных имен Terra Name Service представила токен TNS и 24 декабря распределила среди пользователей 17% его эмиссии или 8,33 млн монет.

Снапшот для первой раздачи выполнили 17 декабря в 12:32 МСК.

Служба является аналогом Ethereum Name Service, которая ранее проводил раздачу токенов среди ранних пользователей — именно поэтому TNS вдохновлялась опытом ENS.

Разработчики подчеркнули, что хотят избежать попадания токенов в «слабые руки», а потому исключили из раздачи баунтихантеров.

Также 24 декабря проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей OpenSea. Снимок сети выполнили 23 декабря.

Несмотря на ажиотаж вокруг раздачи, о самом проекте известно крайне мало. Разработчики OpenSea подчеркнули, что не имеют отношения к SOS, и рекомендовали «изучить контракт, прежде чем требовать токены».

Kraken купила платформу Staked и анонсировала запуск NFT-маркетплейса с кредитованием

Американская криптовалютная биржа Kraken приобрела платформу для стейкинга Staked. Сделку назвали «одним из крупнейших приобретений в индустрии», но не раскрыли финансовые подробности.

Глава Kraken Джесс Пауэлл подтвердил, что компания работает над созданием NFT-маркетплейса. По его словам, на площадке может появится система, в которой клиенты смогут использовать невзаимозаменяемые токены в качестве залога по кредитам.

Ларри Чермак дал прогноз для биткоин-индустрии на 2022 год

В 2022 году сохранится интерес инвесторов к уже существующим криптопроектам, а больше всего выиграют операторы бирж и поставщики данных. Такой прогноз дал вице-президент по исследованиям The Block Ларри Чермак.

По его мнению, в центре внимания в наступающем году будут протоколы второго уровня, обеспечивающие более быстрые и дешевые транзакции поверх блокчейнов. Залогом этому станет существование децентрализованных приложений, сразу созданных для решений L2.

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