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Яна Рудковская жестко высказалась в адрес Татьяны Тарасовой

Яна Рудковская жестко высказалась в адрес Татьяны Тарасовой
Продюсеру Яне Рудковской не понравились высказывания прославленного тренера. Некоторое время назад Яна Рудковская заступилась за подопечную своего мужа, фигуриста и тренера Евгения Плющенко. Фигуристка Софья Муравьева, которую тренирует Плющенко, получила от судей штрафной балл за задержку старта. Из-за этого на Чемпионате России, на котором 15-летняя спортсменка появилась впервые, она заняла лишь третье место. Такую оценку Яна назвала незаконной. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, комментируя заявление Рудковской, ответила, что не хочет «с этой женщиной говорить о фигурном катании». Продюсера сильно задели слова Татьяны Анатольевны. Яна тут же высказала свою точку зрения, заявив, что не она стала зачинщицей этого конфликта, и что мнение о тренере по фигурному катанию у нее изменилось бесповоротно.
Татьяна Тарасова «Мы никого первые не трогаем, но, если будут нападать, я буду не обороняться, а идти в контрнаступление! Евгений за 8 месяцев не дал ни одного интервью! Ошибочно считать, что это проявление слабости или прогиб! Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет!» —  высказалась звезда «Спорт-экспресс». Артистка добавила, что прошла с мужем две Олимпиады, принимает активное участие в постановке ледовых шоу, развитии школы фигурного катания Евгения Плющенко. Кроме того, ее сын Александр, как она сама выразилась, тоже фигурист. Поэтому, по мнению Яны, она имеет полное право рассуждать об этом виде спорта и составлять свое мнение. Яна отметила, что не держит зла на Тарасову, ведь она, как тренер, сделала немало для отечественного спорта. Тем не менее, Рудковская оказалась полна решимости, заявив, что готова защищать свою семью.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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