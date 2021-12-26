Этери Тутберидзе испытала унижение от ухода фигуристок

Тренер Этери Тутберидзе высказалась об уходе молодых спортсменок к другим. Спортсменка считается сегодня выходит в число топовых тренеров по фигурному катанию. Наставница взрастила нескольких чемпионок, а работать с ней мечтают сотни начинающих спортсменов. При этом есть и атлеты, которые уходят от Тутберидзе. Так, в 2020-м ее команду покинули сразу две спортсменки — Александра Трусова и Алена Косторная. К таким поступкам тренер относится спокойно. «Иногда спортсмены обижаются и уходят. Я сама прекрасно помню свой переходный возраст. Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня недооценивают. Это нормально, это гормоны. Допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Я почувствовала себя декорацией. Конечно, им кажется, что где-то лучше. Нам, людям, всегда кажется, что где-то трава зеленее», — поделилась Тутберидзе.Этери Тутберидзе с ученицами В мае 2021-го Александра Трусова вернулась к прежней наставнице. Этери Георгиевна без проблем приняла подопечную обратно, не требуя от нее извинений. «Я не люблю это все. Зачем извинения? Это же унижает достоинство. Мы и перед родителями-то не всегда извиняемся», — подчеркнула тренер. Тутберидзе привыкла много работать, требуя аналогичной отдачи и от своих учеников. Конечно, на льду происходят и конфликты, и споры, но наставница никогда не будет унижать подопечных, требуя от них невозможного. «Если наши спортсмены хороши, то они будут желанны везде. Если плохи, то никому не нужны. Мы к чему стремимся? Чтобы быть сильными и желанными. Тут вопрос про доверие и понимание», — рассказала наставница в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Сейчас подопечные Тутберидзе считаются главными фаворитами будущей Олимпиады в Японии. Спортсменов ждут долгие месяцы подготовки, но наставница уверена, что и в этот раз российским атлетам не будет равных на льду.