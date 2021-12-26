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Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку

Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Тренер Этери Тутберидзе поделилась историей с Алиной Загитовой. Сейчас публика знает Алину Загитову как успешную спортсменку, но, оказалось, что она могла и не получить заветной медали Олимпийских игр. Об этом рассказала тренер фигуристки Этери Тутберидзе. Наставница призналась, что как только встретила Алину, то поняла, определенно будет с ней работать, хоть она и не показала отличных навыков. «Просто пришла слабенькая девочка, но очень складная. Знаете, такая красивая слива. Сочная», — рассказала она в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» Первого канала.
Алина Загитова Однако и тренеру, и фигуристке пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Тутберидзе заметила, что к тренировкам Загитова начала относиться прохладно и не выкладывалась полностью. «Я же взяла ее и выгнала, потому что она начала лениться. На тот момент в Москве она жила с мамой. Мама не включалась. А я переживала, потому что они же переехали из Ижевска и снимают здесь квартиру, тратят какие-то деньги. Поэтому я приняла решение ее выгнать», — поделилась тренер. Как только это произошло, к Тутберидзе пришла бабушка и пообещала взяться за воспитание спортсменки. Этери предложила заключить сделку: «У нас было условие: мама не будет и практически ее посещать до олимпийской медали. И мама выдержала». Так, жесткие, но грамотные действия тренера привели Алину Загитову к званию одной из самых титулованных российских фигуристок. У спортсменки в копилке золото олимпийских игр, чемпионата мира и многих других соревнований.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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