Кабмин одобрил проект о сроках вступления в силу таможенных норм

17:51 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Правительство России

Правительство разрешило давать ход нормам таможенного регулирования ранее, чем спустя 30 дней после официального опубликования соответствующих поправок. Об одобрении законопроекта о вступлении в силу таможенных норм сообщается на сайте кабмина.

Сейчас такие акты вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официального опубликования.

«В целях решения задач, связанных с оперативным реагированием на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры, законопроект предусматривает возможность устанавливать иные сроки вступления в силу актов о таможенном регулировании», — говорится в сообщении.