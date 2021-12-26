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Кабмин одобрил проект о сроках вступления в силу таможенных норм

Кабмин одобрил проект о сроках вступления в силу таможенных норм

17:51  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Правительство России



Правительство разрешило давать ход нормам таможенного регулирования ранее, чем спустя 30 дней после официального опубликования соответствующих поправок. Об одобрении законопроекта о вступлении в силу таможенных норм сообщается на сайте кабмина.

Сейчас такие акты вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официального опубликования.

«В целях решения задач, связанных с оперативным реагированием на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры, законопроект предусматривает возможность устанавливать иные сроки вступления в силу актов о таможенном регулировании», — говорится в сообщении.

 



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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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