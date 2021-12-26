Как получить пособие по уходу за ребёнком

00:05 Автор: Вероника Флора

Семьи с детьми сегодня могут получить различные пособия и выплаты, причём разными способами. О самых удобных вариантах их оформления Минтруд рассказал в своём Telegram-канале.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающие мамы могут оформить через работодателя. Безработные женщины до конца 2021 года — в отделениях социальной защиты или МФЦ, а с 1 января 2022 года — в отделениях ПФР или МФЦ.

По общему правилу на одного ребёнка выплачивают 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года. При этом пособие не может быть ниже минимального значения (в 2022 году это 7082,85 рубля) и превышать максимальное (31 282,82 рубля). Каждый год сумму индексируют.

Если в семье двое или больше детей младше полутора лет, пособие выплачивают на каждого ребёнка. Однако максимальный размер выплаты на всех детей не может быть больше ста процентов среднего заработка родителя.

Безработные мамы или уволенные во время беременности получают минимальное пособие. Если же маму уволили в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, размер выплаты — 40 процентов от среднего заработка.

Выплату на первого ребёнка до трёх лет можно оформить в отделениях социальной защиты или в МФЦ. А на второго ребенка до трёх лет — в отделениях ПФР или МФЦ. Выплата на третьего и последующих детей до трёх лет относится к полномочиям регионов и предусмотрена в 78 субъектах. Поэтому за ней следует обращаться в региональные отделения социальной защиты.

В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты

Заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет можно подать через портал госуслуг, отделения социальной защиты или МФЦ. Этот вид господдержки появился в 2020 году. С апреля 2021 года в правилах её назначения произошли изменения: сумму выплаты увеличили — теперь она зависит от дохода и нуждаемости семьи, а помощь стала более адресной.

Пособия родителям, которые воспитывают в одиночку детей от 8 до 17 лет, оформляют через госуслуги или в отделениях ПФР. Это ещё один новый вид соцподдержки, который заработал с 1 июля 2021 года по поручению президента. Размер ежемесячного пособия — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей.

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