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Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях восхитились ее талантом

Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях восхитились ее талантом

Герцогиня Кембриджская впервые продемонстрировала публике свои навыки игры на фортепиано — во время благотворительного концерта "Вместе на Рождество" Кейт Миддлтон аккомпанировала шотландскому певцу Тому Уокеру, исполнившему песню "Для тех, кого нет с нами".


Кейт сама обратилась к Уокеру с просьбой выступить вместе на рождественском концерте после того, как ее восхитило пение музыканта на одном из благотворительных мероприятий в октябре. Том, разумеется, согласился и поделился в инстаграме эмоциями от совместной работы с герцогиней:

Это едва ли не лучшее, что случалось со мной в жизни. Я бесконечно благодарен герцогине Кембриджской за то, что она стала частью этого выступления, и за то, что выбрала именно мою песню, решив поделиться с миром своим талантом!

Номер посвящается всем, кого нет с нами в это Рождество, включая моего дедушку. Пусть он и не любил музыку, которую стали писать после 80-х, о таком событии он точно хвастался бы в пабе своим друзьям.

В жизни 39-летней герцогини музыка занимает достаточно большое место. Кейт в течение нескольких лет брала уроки игры на фортепиано, а во время локдауна из-за пандемии коронавируса играла особенно много, потому что это помогало ей и ее семье справляться со стрессом. Но до сих пор супруга принца Уильяма не выступала на публике, поэтому во время первой репетиции с Томом она очень волновалась.


 


Впрочем, судя по реакции на игру герцогини в соцсетях, эти волнения были напрасны.

Ого! Герцогиня Кембриджская продолжает нас удивлять. Еще одна причина, чтобы восхищаться ею. Спасибо, что поделилась с нами очередным своим талантом. 

Это высший класс! Кейт восхитительна! Я даже не подозревала, что она еще и хорошая пианистка. Вот кто достоин называться будущей королевой. Эта женщина — само совершенство.

Концерт "Вместе на Рождество", который прошел в Вестминстерском аббатстве, был организован Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в поддержку тех, кто во время пандемии оказался в наиболее уязвимом положении, — малоимущих, врачей, сотрудников общественных и благотворительных организаций.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон

 


Прежде всего, этот вечер посвящен проявлениям доброты, любви, эмпатии и сострадания, которые помогли людям пережить трудные времена,

— говорится в официальном инстаграме герцога и герцогини Кембриджских.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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