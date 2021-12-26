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Кольца с винными пробками, колье из бисера, обувь для вечеринок: выбираем в лукбуках детали к новогодним образам

Кольца с винными пробками, колье из бисера, обувь для вечеринок: выбираем в лукбуках детали к новогодним образам

Вот мы и на финишной прямой года — догорают дедлайны и остаются последние приготовления перед праздником. Наряды для вечеринок мы уже выбирали, теперь остались детали. В новой подборке собрали аксессуары из новогодних капсул.

1.Amarin Jewelry

Бренд выпускницы Британской высшей школы дизайна Марины Анохиной выпустил новогоднюю коллекцию Cork, где вместо драгоценных камней — винные пробки. В честь праздника клиентам также предлагают сохранить пробку от шампанского, которое они будут пить в Новый год, — ее бесплатно поставят в выбранное кольцо.

Стоимость украшений в этой коллекции стартует от восьми тысяч рублей. Если вино вы не пьете, то в ассортименте марки есть и другие коллекции — с отсылкой к русскому стилю, механизмам и даже горным вершинам.






 





2.Salvatore Ferragamo

В праздничной коллекции фирменные элементы бренда, такие как изогнутый каблук, пряжка Gancini или бант Viva, сочетаются с яркими расцветками и, конечно, блеском. В линейке сумок тоже пополнение — там представлены новые изделия миниатюрного формата. Цены на балетки стартуют от 45 тысяч рублей, на мюли — от 60 тысяч.




 










3."Эконика"

В новогодней коллекции бренда классические модели освежили яркими акцентами в виде страз и блесток. Добавляют праздничного настроения оттенки золота и мерцающего серебра. Цены на туфли стартуют от 9 990 рублей, на босоножки — от 10 990 рублей, серебристые ботильоны обойдутся в 15 990 рублей.











4.Studio 29 x Beaded Breakfast

Бренд одежды Studio 29 совместно с брендом украшений из бисера Beaded Breakfast выпустили первую совместную коллекцию аксессуаров, которая дополняет новогоднюю капсулу. В линейке представлены тонкие кольца из бисера, серьги-кольца из бисерных жгутов в ярких оттенках, а также длинные моносерьги. С учетом праздничного сезона в коллекцию добавили украшения из золотого бисера и тонкие цепочки золотого и серебряного цветов.

Цены на серьги стартуют от 3 990 рублей, золотая моносерьга обойдется в 4 590 рублей, а колье — в 8 990 рублей.

















Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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