Кристина Орбакайте показала, как ее старший сын играет в гостиной с младшей сестрой

Певица Кристина Орбакайте поделилась забавным видео со своими детьми – 30-летним Никитой Пресняковым и 9-летней Клавдией. Музыкант и артист Никита Пресняков провел это воскресенье, 26 декабря, вместе с женой Аленой Красновой в гостях дома у мамы Кристины Орбакайте. Певица показала на видео в сторис, как развлекались ее дети в гостиной. Никита Пресняков и его младшая сестренка Клавдия Земцова играли в «Твистер». Брат и сестра соревновались между собой в гибкости и ловкости, жена Никиты Алена Краснова давала им задания. А Кристина Орбакайте, судя по всему, была в группе поддержки. К обоим игрокам она относится с одинаковой любовью и нежностью. «Клава! Левая нога — на красный. Никита, правая нога — на желтый», — слышен за кадром голос Алены Красновой. Брат и сестра послушно выполняют задания, стараясь не упасть с коврика. Как оказалось, соперники были достойны друг друга.«Ничья. Никто не свалился!» — подвела итог игры Алена Краснова. «Домашние игры», - подписала видео Кристина. Звездная мама искренне порадовалась за своих наследников, не ударивших в грязь лицом. «Боже, — воскликнула она. - Молодцы!» Ранее Орбакайте поздравила поклонников с католическим Рождеством.Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией «Мы, девочки-католички, поздравляем всех с наступающим Рождеством ✨», - написала Кристина. «И вас поздравляем, девочки!🔥❤️», ответила Анита Цой. «С праздником мои дорогие💝💝», присоединилась Алика Смехова. «С Волшебным Сказочным Рождеством! У вас на Рождество всегда так уютно и прекрасно! 🙌❤️🎄❄️🌟», отметил Игорь Николаев. «С наступающим Рождеством, любимые мои девочки❤️❤️», поздравил Филипп Киркоров.