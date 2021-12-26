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Лера Кудрявцева показала, как провела выходные с дочкой в развлекательном центре

Лера Кудрявцева показала, как провела выходные с дочкой в развлекательном центре
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась милым видео с 3-летней дочкой в меховых сапожках и клетчатом платье. Звездная мама сводила Машу в «деревню Деда Мороза». Лера Кудрявцева отметилась в одном из развлекательных центров Москвы с дочкой Машенькой. Родственницы сходили в кинотеатр на новый мультик, зашли в «деревню Дела Мороза» с тематическими забавами и полакомились мороженым в кафе.
                                        Лера Кудрявцева с дочерью Машей Лера Кудрявцева постаралась нарядиться с наследницей в одной тональности, сделав ставку на пастельные и припыленные оттенки. Сама она облачилась в серые джинсы, а также в пуловер и трендовые жокейские сапоги молочного цвета. Дочь ведущая одела в платье в шотландскую клетку, украшенное бантом. Сапожки у Машеньки тоже оказались заметными – из натурального меха, окрашенного во все цвета радуги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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