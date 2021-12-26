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Лолита Милявская на всю страну показала свои трусы

Лолита Милявская на всю страну показала свои трусы
58-летняя певица Лолита Милявская неадекватно повела себя в аэропорту. Исполнительница хита «На «Титанике»» напряженно работает в конце декабря. Чтобы бороться с усталостью, Лолита старается всеми способами поднимать настроение себе и окружающим. На этот раз она решила как следует повеселиться перед отлетом. В аэропорту Лолите предложили спокойно пройти зону досмотра багажа, но она отказалась от этого. «Я не могу пройти, я как законопослушный человек требую, чтобы вы меня досмотрели», — обратилась Милявская к сотруднику таможни. Она поставила сумку в сканер, который временно не работал. Певица не поняла, почему устройство не пришло в движение — и залезла туда сама, чтобы продвинуть свой багаж дальше по ленте. «Вот он, акт гражданского самосознания», — с юмором прокомментировала собственные действия певица, известная своими эпатажными выходками. Она пролезла в сканер, при этом продемонстрировав нижнее белье на видео.
Лолита Милявская сверкнула трусами на досмотре Анита Цой, Лера Кудрявцева и Катя Лель отреагировали на забавный ролик звездной подруги. «Чудо, там же радиация!» — выразил беспокойство дизайнер Игорь Гуляев. «Так вроде система отключена. Сумка не уехала, стоит на месте», — поспешила успокоить модельера одна из подписчиц. «Лола, мы тебя всей страной досмотрели. Всё супер», «Лола, ты куда? Как всегда в своём репертуаре, поднимаешь настроение, спасибо», «Ой, белье видно!», «Ну Лола, ну юмористка! Сделала настроение на выходные», — отметили фолловеры.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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