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Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года

Каждый день Луна влияет на все живое, и порой ее энергетика оставляет желать лучшего. Взять все самое хорошее от грядущего дня получится, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Они помогут с умом распорядиться временем и привлечь удачу в делах.


Это воскресенье будет одним из самых благоприятных дней декабря. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют максимально использовать дарованные энергетикой Луны возможности, чтобы привлечь удачу и процветание в свою жизнь.

Фаза Луны: 22 лунный день убывающее ночное светило проведет в созвездии Девы. Это время идеально для подведения итогов, планирования и продуктивного общения. Преуспеть сможет каждый, если составит план задач и будет ему следовать неукоснительно.

Магнитные бури 26 декабря: сегодня на Солнце не зафиксировано вспышек, а это значит, что угрозы магнитной бури нет.

Что принесет удачу сегодня


общение;
планирование;
подведение итогов;
финансовые операции;
обучение;
реализация смелых идей.

Что отпугнет успех в этот день


лень;
агрессия;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресенье принято считать днем отдыха, однако многие намечают уборку на последний выходной. Влияние созвездия Девы располагает к наведению порядка, поэтому можно заняться сортировкой вещей, уборкой рабочего места. Подходит воскресный день и для небольших путешествий, прогулок в компании близких людей. 26 декабря можно прогуляться по магазинам, приобрести необходимые вещи для проведения новогодних праздников, позаботиться о покупке подарков.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

В воскресенье можно не ограничиваться строгими деловыми костюмами. Астрологи рекомендуют выбирать удобную одежду, которая не сковывает движений и позволяет чувствовать себя комфортно. Удачу в этот день принесут оттенки синего, коричневого и зеленого. Талисманами этого дня станут золотые украшения, а в качестве оберегов можно выбрать минералы, подходящие по Знаку Зодиака и пробуждающие сильные стороны.


Настроение и здоровье в 22 лунный день

Воскресенье — позитивный по энергетике день, который не следует омрачать грустными мыслями и выяснением отношений. Этот день предназначен для духовного очищения и роста, борьбы с вредными привязанностями и умеренных физических нагрузок. Сохранить оптимистичный настрой помогут аффирмации, а также порядок во всем. Для заботы о здоровье можно смело записываться на оздоровительные процедуры, начать курс гимнастики или заняться дыхательными практиками.

Финансы и работа 26 декабря

Несмотря на то, что многие отдыхают в воскресный день, это время подходит для активного роста в деловой среде. Сделки, заключенные в 22 лунные сутки, помогут обрести уверенность и приведут к успеху. Хорошим занятием на этот день будет усвоение новых знаний, сбор информации для написания различных работ. Финансовые операции также обретут благоприятный исход, однако астрологи рекомендуют быть бдительными и не подписывать бумаг, не изучив их детально.

Любовь и общение по лунному календарю

25 декабря романтические отношения не просто уместны, но и необходимы. Романтический настрой и хорошее настроение будут отличными спутниками влюбленных. В этот день можно признаваться в своих чувствах и сближаться с избранниками, переводя отношения на более высокий уровень. Привлечь светлое чувство будет проще, а значит, одинокие сердца имеют все шансы на успех.

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По материалам: dailyhoro.ru

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