Лунный календарь комнатных растений на январь 2022 года

Вадим Карасев

Даже в зимний период комнатным растениям требуется правильный уход. Вырастить сад мечты и цветы, приносящие в дом счастье, получится с помощью лунного календаря. В нем цветоводы найдут полезные рекомендации о том, как заботиться о своих растениях.

Зимой растения замедляют свой рост, однако цветоводы знают о том, что комнатные цветы по-прежнему развиваются, хоть и медленнее. Для того, чтобы любимые растения радовали глаз и вовремя цвели, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с рекомендациями лунного календаря. В нем отражены благоприятные для ухода и пересадки цветов дни, а также время, когда растения лучше оставить в покое.

Дни для ухода за растениями

1 января: убывающая Луна в Стрельце — неудачное время для работы с корнями растений. В этот день за цветами ухаживают минимально: обеспечивают оптимальный температурный режим и влажность.

2 января: влияние Новолуния в Козероге не подходит для активного ухода. В это время можно прорыхлить верхний слой почвы, чтобы корни получили доступ к кислороду, а земля не слеживалась.

8, 9 и 10 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Овна. Влияние неплодородного созвездия подходит для обработки растений от паразитов и профилактики заболеваний. Пересадка может быть губительной для цветов.

18, 19 и 20 января: Полнолуние во Льве 18 января — не время для работ в зимнем саду. 19 и 20 числа цветоводы смогут пролечить растения в случае их болезней, а также сделать профилактику от болезней и паразитов.

23, 24 января: Луна в Весах — время для умеренного полива, внесения удобрений и препаратов, предотвращающих сбрасывание листьев у древовидных растений. Пересадка в такой период чревата гибелью комнатных цветов.

27, 28 и 29 января: стареющая Луна в союзе с созвездием Стрельца — не время для активных работ в зимнем саду. В это время можно прорыхлить почву, полить растения или же устроить им теплый душ, чтобы смыть пыль с листьев.

Благоприятное время пересадки растений

3 января: второй день пребывания растущей Луны в Козероге подходит для бережной пересадки тех растений, которым необходим просторный горшок или замена почвы. Метод перевалки поможет не навредить корням, а умеренный полив не даст почве закиснуть.

4, 5 января: Луна в Водолее продолжает набираться сил, и эти дни подходят для бережной пересадки. Для того чтобы цветы быстро прижились, стоит использовать средства, позволяющие корневой системе активно развиваться.

6, 7 января: Луна в Рыбах — отличное время для ухода за комнатными растениями. Эти дни можно посвятить прищипыванию побегов, а также выращиванию новых цветов и зелени, которая будет хорошим дополнением к ежедневному рациону. Пересаживать растения в этот день также возможно.

11, 12 января: рост Луны в Тельце стимулирует развитие растений. Пересаженные в эти дни цветы быстро приживутся и будут крепкими. Цветоводы смогут заняться также посадкой семян на рассаду.

13, 14 и 15 января: Луна продолжает свой рост в созвездии Близнецов. В этот период пересаживать и сажать лучше всего вьющиеся растения, а также уделить время рассаде. Получить крепкие растения поможет соблюдение температурного режима и дополнительное освещение.

16, 17 января: созвездие Рака считается одним из самых плодородных, и во время пребывания растущей Луны в этом созвездии можно смело сажать новые растения. В эти дни замачивают семена, рассаживают разросшиеся растения, а также пикируют рассаду.

21, 22 января: под влиянием созвездия Девы в союзе с убывающей Луной растения можно пересаживать. Это время подходит для бережной работы с корнями, прищипывания и обрезки разросшихся побегов.

25, 26 января: созвездие Скорпиона также считается плодородным, а значит, во время пребывания растущей Луны в этом Знаке можно смело пересаживать цветы. Влияние ночного светила помогает растениям развиваться, поэтому во вторник и среду можно замачивать семена овощных культур.

30, 31 января: конец января убывающая Луна проведет в созвездии Козерога. Такой период подходит для работ с корнями, однако пересаживать стоит только устойчивые растения. Нельзя в это время пересаживать цветущие и капризные цветы.