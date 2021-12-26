Мечтает об ужине с дьяволом и страдает гермофобией: интересные факты о Джареде Лето, которому исполняется 50 лет (шок, но факт)

Вадим Карасев

Сегодня известный актер, певец, фэшн-икона и секс-символ Джаред Лето отмечает день рождения — сложно поверить, но ему исполнилось 50 лет. Время над Джаредом будто не властно: сложно не заметить, что с годами он почти не изменился — поклонники давно гадают, как ему удается оставаться вечно молодым. Джаред Лето — личность многогранная: оскароносный и успешный актер, он также талантливый и весьма популярный музыкант, вместе со старшим братом Шенноном основавший рок-группу Thirty Seconds to Mars. Собрали о сегодняшнем имениннике самые интересные факты, которые вы могли не знать.

1. Джаред вырос в общине хиппи вместе со своей мамой Констанс, отчимом Карлом (Лето — его фамилия) и братом Шенноном. По отцу у него есть два кровных брата. Отец Джареда покончил с собой, когда Джареду было восемь лет.





Шеннон и Джаред Лето

2. Бросив ненадолго учебу в 10-м классе, Джаред все же решил к ней вернуться и продолжил обучение в частной школе Emerson в Вашингтоне. Но в итоге окончил школу Flint Hill в Оактоне (штат Вирджиния).

3. На своей первой работе Джаред мыл посуду. В 12 лет он устроился в маленькую забегаловку, где получал 1,57 доллара в час. В 16 лет он стал подрабатывать швейцаром.

4. Джаред с детства проявлял большой интерес к искусству, и после школы он поступил в Университет искусств в Филадельфии. Позднее он перевелся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке. Во время учебы там он написал свой первый сценарий для фильма. Это была короткометражная работа "Плачущая радость", в которой Джаред исполнил главную роль.

5. Для роли героинового наркомана в фильме "Реквием по мечте", который сделал его знаменитым, Джаред Лето похудел на 13 килограммов, истязал себя голодом и отказался от секса на два месяца. Он также утверждал, что, чтобы вжиться в роль, жил на улицах Нью-Йорка.





Дженнифер Коннелли и Джаред Лето в фильме "Реквием по мечте"

6. Своим коллегам по съемочной площадке фильма "Отряд самоубийц" актер отправлял странные подарки, чтобы лучше вжиться роль в своего персонажа Джокера. Так, Марго Робби досталась от него живая крыса, а Уиллу Смиту — коробка с пулями. Общим подарком для всего каста от Лето стала туша мертвой свиньи.





Джаред Лето в фильме "Отряд самоубийц"

7. Самым странным подарком, присланным ему самому, Джаред называет отрезанное человеческое ухо. Кто прислал такой необычный презент, Джаред так и не узнал, но отнесся к нему с юмором. Он пошутил, что проделал в ухе дырку и носил как подвеску на шее.

8. После работы в фильме "Глава 27" у актера диагностировали подагру. Дело в том, что для роли Марка Чепмена Лето набрал почти 30 килограммов, а потом за 10 дней стремительно похудел на 10 килограммов. Его жидкая диета включала в себя напиток из лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды.





Джаред Лето в фильме "Глава 27"

9. Во время съемок в фильме "Александр" Лето влюбился в свою коллегу по съемочной площадке Анджелину Джоли. Безответно — что, по словам Джареда, сильно сказалось на его самооценке.





Джаред Лето в фильме "Александр"

10. Группу Thirty Seconds to Mars Джаред Лето создал вместе со своим братом Шенноном в 1998 году. Тогда Джаред уже был хорошо известен в Голливуде, но очень не хотел использовать свое имя для продвижения группы — их дебютный альбом в течение нескольких лет находился в разработке и вышел только в 2002 году.

11. У Джареда есть псевдоним Бартоломью Каббинс (так звали персонажа детских книг американского писателя Доктора Сьюза). Он использует его, когда выступает в роли режиссера и снимает видеоролики или музыкальные клипы. Будучи довольно скромной звездой, Джаред предпочитает оставаться в тени и не использовать лишний раз свое имя.





12. Личная жизнь Джареда всегда оставалась под завесой тайны. Много лет назад он встречался и был помолвлен с Кэмерон Диас. Ему также приписывали романы со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и другими звездами. Сейчас он встречается с российской моделью Валерией Кауфман, но пару редко видят вместе. Женат актер никогда не был. Детей у него нет.

13. На одном из концертов Thirty Seconds to Mars фанаты сломали Джареду нос. Вышло это случайно: Джаред всегда близко взаимодействует с поклонниками на выступлениях. А они, конечно, не упускают возможности прикоснуться к кумиру. Так, однажды в образовавшейся толкучке они его травмировали. Несмотря на полученную травму, Джаред не только продолжил выступление, но и назвал его одним из лучших.

14. Многие гитары Лето сделаны на заказ по его собственному дизайну. Музыкальным инструментам он дает имена. Одну из его гитар зовут Пифагор, другую — Артемида.





15. Джаред Лето выступал за легализацию однополых браков в США. Актер также активно поддерживает ЛГБТК-сообщество. А за роль трансвестита, больного СПИДом, в фильме "Далласский клуб покупателей" Лето в 2014 году получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".





Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей"

16. Джаред — вегетарианец и борется за права животных. В 2015 году он стал послом Всемирного фонда дикой природы.

17. Джаред говорит, что практически не употребляет алкоголь. Он использует его в других целях — в качестве ополаскивателя для рта.





18. Он работал волонтером в благотворительной организации Art of Elysium, которая оказывает помощь детям с серьезными заболеваниями.

19. На вопрос, кого он пригласил бы на званый ужин мечты, Джаред говорит, что его гостями стали бы Бог, дьявол и Натали Портман.





20. Джаред ведет активный образ жизни и увлекается спортом. Он занимается йогой, хайкингом и экстремальными видами спорта.

21. Но особую любовь Лето испытывает к альпинизму. Можно сказать, что скалолазание — одно из его главных хобби. Несмотря на то что несколько раз увлечение могло обернуться для него трагедией, лазать по скалам Лето не перестал. По его словам, скалолазание его многому научило.





22. Лето по праву можно назвать главной иконой мужской моды современности. Каждый его выход в свет — это всегда модное событие, которое привлекает к себе большое внимание. Близким другом Джареда является креативный директор Gucci Алессандро Микеле.





23. Джаред — гермофоб. Он боится бактерий и микробов, поэтому не любит здороваться за руку.

24. Лето — настоящий мастер перевоплощений. Он не боится кардинально менять внешность для работы в кино и часто предстает в фильмах совершенно неузнаваемым.





Джаред Лето в фильме "Дом Gucci"

25. Из-за длинных волос актера часто сравнивают с Иисусом Христом. Актер и сам иронизировал по этому поводу в соцсети.





26. Джаред Лето неоднократно бывал в России вместе со своей группой и становился гостем шоу "Вечерний Ургант". Он не раз признавался в любви к своим российским поклонникам и нашей стране. Нравится ему и русская кухня — он отмечал, что любит пельмени. Русский язык Джаред пока не освоил, но некоторые фразы уже выучил.





Джаред Лето с российским поклонником

27. Лето часто ездит на ретриты, где проводит время вдали от цивилизации. Так, когда началась пандемия коронавируса, актер как раз проводил время в пустыне без связи с внешним миром. Там в течение 12 дней он медитировал и занимался самопознанием. Когда он вернулся домой, то был шокирован, узнав, что творится в мире.





Мариана Панкина