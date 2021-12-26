Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » МИД России выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

МИД России выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

МИД России выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

25.12.2021 18:48

Автор: Марьям Гулалиева


Источник: МИД РФ



Россия приветствует инициативу Тирасполя о скорейшем проведении переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, РФ, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 25 декабря на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что 24 декабря лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с развёрнутым комментарием по поводу вызывающей озабоченность ситуации в переговорном процессе между Кишинёвом и Тирасполем.

Вадим Красносельский: Я голосовал за стабильное будущее Приднестровья


«Выразив серьёзную обеспокоенность по поводу деградации переговоров и затянувшейся паузы в работе формата «5+2», руководитель Приднестровья опубликовал на своем сайте очередное обращение к президенту Республики Молдова М.Санду с предложением о скорейшем обсуждении в прямом диалоге всего комплекса накопившихся проблем», — отметила дипломат.

По её словам, в Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5+2». Российская сторона убеждена, что эта инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию.

Администрация президента Молдавии не поддержала призывы выслать российского посла


«Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать. Призываем руководство Республики Молдова проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья», — заключила Захарова.

Ранее Красносельский в интервью «Парламентской газете», отвечая на вопрос о том, насколько возможно улучшение отношений с Кишинёвом, заявил, что «Приднестровье традиционно за продолжение переговорного процесса». По его словам, Тирасполь «готов говорить», и, «по большому счёту, выбор за молдавской стороной».



#международные отношения


1611
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Полезные свойства девясила и сферы его применения
Полезные свойства девясила и сферы его применения
Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях восхитились ее талантом
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Появилось видео первого полета МС-21 с российским крылом
Появилось видео первого полета МС-21 с российским крылом
Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Народные приметы на январь 2022 года
Народные приметы на январь 2022 года

Топ на сегодня

Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга
Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы
Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что

Еще по теме

Москва и Тирасполь отметили необходимость переговоров в формате "5+2"
Москва винит Киев в обострении в Приднестровье
На выборах президента Приднестровья побеждает Вадим Красносельский
Красносельский стал новым президентом Приднестровья