МИД России выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»

25.12.2021 18:48

Автор: Марьям Гулалиева

Источник: МИД РФ

Россия приветствует инициативу Тирасполя о скорейшем проведении переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, РФ, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 25 декабря на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что 24 декабря лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил с развёрнутым комментарием по поводу вызывающей озабоченность ситуации в переговорном процессе между Кишинёвом и Тирасполем.

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«Выразив серьёзную обеспокоенность по поводу деградации переговоров и затянувшейся паузы в работе формата «5+2», руководитель Приднестровья опубликовал на своем сайте очередное обращение к президенту Республики Молдова М.Санду с предложением о скорейшем обсуждении в прямом диалоге всего комплекса накопившихся проблем», — отметила дипломат.

По её словам, в Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5+2». Российская сторона убеждена, что эта инициатива способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию.

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«Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать. Призываем руководство Республики Молдова проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья», — заключила Захарова.

Ранее Красносельский в интервью «Парламентской газете», отвечая на вопрос о том, насколько возможно улучшение отношений с Кишинёвом, заявил, что «Приднестровье традиционно за продолжение переговорного процесса». По его словам, Тирасполь «готов говорить», и, «по большому счёту, выбор за молдавской стороной».

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