Михаил Боярский переживает за внуков

Актер Михаил Боярский поделился подробностями семейной жизни. Артист вырастил вместе с Ларисой Луппиан сына и дочь. Сейчас звездный дедушка наслаждается общением с внуками. Впрочем, он признается, что им крайне не хватает родительского внимания. Сын Михаила Боярского — отец двух дочерей, а Елизавета родила мальчиков. Актер с нетерпением ждет празднования Нового года, чтобы встретиться с любимыми внуками. Звездный дедушка признается, что часто балует их приятными сюрпризами, однако по-настоящему дети радуются только, когда видят родителей. «Вы знаете, у нас самый главный подарок — это, чтобы были дома рядом с ними папа и мама. Как они без них скучают! Увы такая профессия, что очень часто приходится быть вне города. Их ожидание для меня… мучительно! Потому что ничем их не развеселить, никакими игрушками, которые я приношу из магазина, никакими сладостями — ничем! А где папа? А где мама? Вот самые главные вопросы», — говорил он в эфире шоу «Сегодня вечером» Первого канала.Михаил Боярский с семьей Напомним, что Елизавета Боярская — востребованная актриса. Она выступает на сцене нескольких театров, снимается в кино и сериалах. Переживает пик в карьере и ее супруг Максим Матвеев, который стал часто появляться на экранах в качестве исполнителя главной роли. Несмотря на загруженность, артисты все же успевают совмещать работу с семьей. В одном из интервью Лариса Луппиан раскрыла секрет их многолетнего брака. «Они быстрее пришли к тому, что не мешают друг другу жить. Каждый занимается своей карьерой, и другой его отпускает. Нет такого, мол, поженились, давай сидеть дома, воспитывать детей», — говорила жена Боярского. Занятой человек и Сергей Боярский. Вот уже много лет он занимается политической деятельностью, поэтому не так часто бывает с семьей. Зато о воспитании дочерей — Екатерины и Александры — заботится супруга.