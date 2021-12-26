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Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз дороже самого дома

Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз дороже самого дома

Mark Benton искал участок для создания собственного производства. Ему приглянулась небольшая ферма на отшибе города, которую он вскоре успешно купил.

Но перед тем как уничтожить здание мужчина решил проверить, что же находиться на территории его владений.

Каково было удивление Марка, когда, открыв заброшенную часть, он увидел черный Ягуар 1959 года.

Это была просто головокружительная находка. Ведь Mark 2 является одним из самых редких и дорогих автомобилей на земле.

Это настоящий спорткар того времени. Под капотом транспортного средства находиться мощный спортивный двигатель Jaguar XK, а внешний вид седана моментально переносит в ту невероятную эпоху.


«Я был очень удивлен, ведь практически все модели Mark 2 находятся в Англии, а я приобрел заброшенную ферму не в самом лучшем штате Америки»


Учитывая среду, в которой хранился раритетный автомобиль, его внешний вид сохранился в идеальном состоянии.

При обыске салона Бентон обнаружил всю документацию на авто, с которой стало ясно, что Ягуар в последний раз ставили на учет еще в 83 году.

Мужчина выставил редкий автомобиль на аукцион и рассчитывает выручить с него не меньше нескольких сотен тысяч долларов.

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По материалам: MirFactov

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