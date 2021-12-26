На модернизацию сельских почтовых отделений до конца года выделят 5 млрд рублей

14:26 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Правительство России

Из резервного фонда до конца года выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений, расположенных в селах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Работа проводится по поручение президента, подчеркивается в сообщении. С помощью этих средств планируется привести в порядок почти 1,2 тысячи отделений, в том числе оснастить их новым оборудованием.

70 процентов сельских почтовых отделений нуждаются в ремонте

Ранее сообщалось, что общая потребность в ремонте почтовых отделений в России превышает 90 миллиардов рублей. В России 38 тысяч почтовых отделений, в которых работают более 320 тысяч сотрудников. Ежедневно почтовое отделение посещают более 3 миллионов человек. При этом большинство сельских отделений — 70 процентов — находятся в неудовлетворительном состоянии.

Масштабное обновление почтовой инфраструктуры в российских регионах анонсировал президент Владимир Путин в сентябре, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.





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Глава государства обратил внимание, что три четверти почтовых отделений на Дальнем Востоке, расположенных в удалённых районах, требуют капитального ремонта. Их обновление, добавил президент, вскоре начнётся.

«Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи и почтовой сети по всей России мы начнём уже в ближайшее время, пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии», — сказал Путин.

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