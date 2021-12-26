Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:15 Автор: Юлия Катенёва

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2180, общее число случаев коронавируса, выявленных за сутки 26 декабря в России, составило 23 721, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в Саект-Петербурге выявлено 1851 новый случай инфекции, в Подмосковье - 1565. Наименьшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 7 и Тыве — 13.

В России зафиксировали минимальное с 12 октября число смертей от COVID-19

В России от коронавируса скончались 968 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 304 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 58,2 до 60,4%, в целом эпидситуация улучшилась в 17 регионах. Таковы данные тепловой карты по эпидемиологической ситуации, размещённой на портале стопкоронавирус.рф.





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Однако по словам президента России Владимира Путина, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищёнными от коронавируса.

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