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Народные приметы на январь 2022 года

Народные приметы на январь 2022 года

Народные приметы — это кладезь мудрых советов на каждый день, которые помогают узнавать погодные условия заранее и обходить проблемы стороной. Благодаря приметам на январь 2022 года каждый получит ценные советы и сможет привлечь благополучие в первый месяц нового года.


Начать год важно так, чтобы удача не покидала все 12 месяцев, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на подмогу народные приметы. Советы наших предков будут помогать весь месяц, их наблюдения придадут уверенность и помогут привлечь в жизнь позитивные события.

1 января: хороший урожай сулят звезды, если их много на небе. Погожий безветренный день — к морозам. Снегири налетели и громко свистят — скоро будет оттепель.

2 января: пасмурная погода и низкие облака — к оттепели. Чем больше снега, тем лучше урожай и сенокос. Перед крыльцом наледь — быть перемене погоды.

3 января: в этот день блины пекут и первый едят молча, загадывая заветное желание. Мороз придет, если дым из труб строго вверх поднимается. Иней на деревьях — к благополучному году и ранней весне.

4 января: по примете в этот день в глаза чужим не смотрят, чтобы сглаз или порчу не поймать. Чем длиннее сосульки, тем лучше урожай. Беременным заговоры читать — легко рожать.


5 января: снегопад в этот день сулит дождливую середину лета. В этот день птиц прикормить — деньги в жизнь привлечь и беды прогнать.

6 января: метель вскоре придет, если облака низко летят на большой скорости. Дятел стучит рядом — в доме будет прибыль. В этот день по примете рукодельничать — к плохой погоде и бессоннице.

7 января: ранняя весна придет, если в этот день сосульки капают и тепло пришло. По примете 7 числа тяжелую работу не выполняют, чтобы бед в дом не привести и без денег не остаться.

8 января: снегопад — к скорой оттепели. Пасмурно в этот день — летом будут частые дожди. Мало снега — урожай будет скудным.

9 января: утро в тумане — к скорой оттепели. Чем больше снега, тем жарче лето и больше урожая. Гром гремит — быть беде.

10 января: беда в дом придет, если в этот день ссориться и браниться. Кто много работает в этот день, тому весь год удача будет сопутствовать. Метель метет — лето дождливым пройдет.


11 января: по примете в этот день от нечисти защищаются, вокруг дома солью посыпают. Ветер с севера — на подходе морозы.

12 января: охотник с добычей возвращается — год прибыльным будет. Дверь замело — прибыль скоро придет. Снега в обилии — год будет богатым.

13 января: гостей привечать и вкусно угощать — изобилие в дом привлекать. С юга ветер задувает — к жаркому лету.

14 января: в этот день слова дурного не говорят, чтобы на себя бед не навлечь. Урожая много будет, если в этот день сильный мороз и много снега. Вороны раскричались — к потеплению.

15 января: по примете в этот день из дома далеко не выходят, чтобы бед не принести. Птицам корм дают, чтобы деньги привлечь.

16 января: с домовыми общаются и угощения в укромных местах оставляют, чтобы помощь пришла и дом под защитой был. По погоде этого дня определяют погодные условия марта.

17 января: в этот день мед едят, чтобы здоровье укрепить и счастье привлечь. Холода будут держаться долго, если в этот день морозно.

18 января: снегом умыться — здоровье привлечь. В этот день обряды на деньги проводят, чтобы год богато прошел. Вьюжит — быть теплу.

19 января: в этот день проводят гадания на судьбу. Добра пожелать — удачу в дом приглашать. Рыхлый снег указывает на скорую оттепель.


20 января: морозный день и яркое Солнце — к хорошему лету. Бескорыстно помогать — удачу в дом привлекать, бед не знать.

21 января: ветер с юга — лето с дождями. В гости ходить — достаток в дом привлекать, а гостей привечать — богатство стяжать.

22 января: морозы придут, если закат красный. Снег синевой отдает — оттепель придет не скоро. Звезды мерцают и видны неотчетливо — быть теплу.

23 января: ветер с юга дует — летом ждут много гроз, а если на улице большая влажность, то лето будет сухим и жарким.

24 января: в этот день от злых людей защиту ставят. Снег днем идет — ночью морозы ударят. Ранняя весна будет, если оттепель.

25 января: в этот день по примете дома порядок наводят, чтобы бед и нищеты не знать. Сильный снегопад — к оттепели.

26 января: о погоде судят по поведению кошки. По примете в этот день из дома спиной вперед выходят, чтобы беды не подстерегли.

27 января: день солнечный — мороз будет крепчать. Инея много — к оттепели. След в след не ходят, чтобы чужую беду домой не принести.

28 января: лето будет теплым, если в этот день будет светить Солнце. У чужих ничего не берут и своего не дают, чтобы не привлечь беду.


29 января: северный ветер — к морозам. Лето будет жарким, если снег под ногами скрипит. Увидеть белую птицу — к деньгам и счастью.

30 января: по примете в этот день нужно от нечистых сил защищаться. Утро теплое, а к вечеру мороз — весна придет рано.

31 января: метель метет — лето жарким придет. В обед ясно — к теплой весне.

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По материалам: dailyhoro.ru

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