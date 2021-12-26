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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 декабря 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 декабря 2021 года

Неделя подходит к концу. Эксперты в области нумерологии рассказали, каким будет это воскресенье, какое число будет у руля и чем это чревато для нас с вами. Следуйте простым советам, чтобы не отпугнуть удачу.


Последнее воскресенье этого года этой недели будет идеально подходить как для работы, так и для отдыха. Постарайтесь следовать правилам доброго утра, чтобы чтобы начать день правильно. Это поможет вам настроиться на нужную волну, чем бы вы ни планировали себя занять в течение дня.

Число-покровитель 26 декабря 2021 года

Чтобы выяснить, что за день нас ждет, сначала нужно узнать, какое число будет находиться у руля. Для этого нумерологи проводят простые расчеты — складывают все цифры даты и прибавляют к ним порядковый номер дня недели: 2+6+1+2+2+0+2+1+7=23. 2+3=5.

26 декабря миром правит Пятерка. Это значит, что сегодня Вселенная дает нам возможность самим делать выбор и решать, чем заниматься, а что отложить на потом. Если вам придется заниматься работой или неотложными делами, не бойтесь посвятить им этот воскресный день. Чем больше вы сделаете сегодня, тем меньше придется делать на неделе перед Новым годом, которая и без того динамична и насыщена. Не полагайтесь на помощь окружающих, но и не отказывайтесь от поддержки, предложенной друзьями или близкими. Пятерка связана с двойственностью, поэтому главным символом дня становится роза — красивая, но колючая.



События 26 декабря из прошлого

26 декабря 1811 года произошел пожар в Ричмондском театре, что стало крупнейшим происшествием в США на тот момент. Будьте предельно осторожными в обращении с огнем и электричеством сегодня.

26 декабря 1939 года произошло землетрясение в турецком городе Эрзинджан. Оно унесло жизни около 40 тысяч человек. 26 декабря 2003 года произошло еще одно землетрясение, но уже в городе Бам в Иране. Оно также унесло жизни десятков тысяч человек. И наконец в 2004 году произошло сильнейшее землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое разрушительное цунами в современной истории. Погибло более 230 000 человек. Сегодня возможны природные катаклизмы большой силы. Пятерка может их спровоцировать.

26 декабря 1975 года началась эксплуатация советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Это день, когда можно переезжать с другое жилище, отправляться в путешествия.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь быть осторожнее в общении с незнакомыми людьми. Они могут обмануть вас или притвориться не теми, кем являются на самом деле.


Больше всего сегодня будет везти тем людям, которые определись со своим будущем и с тем, чего они хотят от жизни.

Многих из нас может настичь желание отдаться любовным утехам и посвятить день амурным приключениям. Единственный способ избавиться от любовного искушения в такой день — это поддаться ему.

Нумерологи советуют не менять далеко идущие планы. Сегодняшние события могут заставить вас усомниться в своих решениях относительно будущего, но лучше не поддаваться страхам и сомнениям.

Талисманы удачи на 26 декабря

Из украшений сегодня лучше отдать предпочтение изделиям из дерева или керамики и глины. Стихия Земли убережет вас от принятия неверных решений в сложных ситуациях.

Также полезной будет одежда черного цвета. Данный оттенок будет положительно сказываться на вашей концентрации, а также успокоит нервы, если что-то пойдет не так.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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