О сиськах. Истории и факты

1. Ученые из Университета Цинциннати (Огайо, США) подсчитали, что средний вес одной женской груди — около 400 грамов. Силикон был бережно вынесен за скобки и из подсчетов, разумеется, исключен.2. Каждый набранный женщиной килограмм повышает вес груди на 20 г — и наоборот. Диетологов — на виселицу!3. Искусственную грудь придумали в середине XIX века французы. Женщинам, которых не устраивала их грудь, имплантировали животный жир, воск или парафин. Но радость часто была недолгой: многие жертвы апгрейда погибали от перитонита.4. У 80% женщин одна грудь (обычно левая) больше другой.5. Согласно данным ученых из Калифорнийского онкологического центра, в результате воздействия фитоэстрогенов — веществ, которые содержатся в растениях и, ты удивишься, в пиве, — происходит активный рост тканей груди. Так что кормить свою плоскогрудую девушку, вопреки расхожему мифу, нужно не кочанами капусты (их проще сразу заталкивать в декольте), а льняным семенем, чечевицей, непророщенной пшеницей, бобами, хмелем и соей. Но чу! Прислушайся сначала к словам гинеколога–эндокринолога, маммолога Аксамитововй В.П.: «Фитоэстрогены действительно придают девушке более женственный вид, однако принимать их надо осторожно, под контролем врача–эндокринолога, т. к. они могут вызвать рак молочной железы».6. Чем больше размер груди, тем выше уровень интеллектуального развития женщины. Ответственность за это смелое утверждение взяла на себя в 2003–м году группа американских социологов из Чикаго во главе с доктором Ивонной Россдейл. Они классифицировали по размерам груди 1200 женщин: самый маленький (angel), маленький (beer), средний ©, большой (d), очень большой (E, F и далее), — а затем протестировали их на IQ. Доктор Россдейл — кстати, обладательница размера A — утверждает, что девушки с размером от D и выше умнее своих и без того комплкексующих соперниц с размерами A и B на 10 пунктов. Девушки с размером С опережают обладательниц A и B на 3–4 пункта.7. Грудь состоит из 15–20 долек железистой ткани — вместе они напоминают гроздь винограда. Дольки имеют собственный молочный проток, открывающийся на поверхности соска, и окружены фиброзной (соединительной) и жировой тканью. Последняя занимает 97% женской груди. Именно она придает ей мягкость и форму.8. В Японии многие сотни лет отсутствие груди считалось символом женственности и красоты. Для того чтобы спрятать формы, японки утягивали себе бюст полотном.9. Женская грудь немного увеличивается в размере за неделю до менструации.10. Полимастия — наличие добавочных молочных желез — редкое, но не уникальное явление. У матери римского императора Каракаллы Юлии Мамеи и у второй жены Генриха XVIII Анны Болейн было по три молочные железы, жительница Марселя мадам Вентр имела дополнительную грудь на бедре.11. Женщина может достичь оргазма при ласке груди. Физиологами доказано, что раздражением эректильной ткани, которая находится под сосками женских грудей, можно вызвать сокращение маточной мускулатуры и тем самым довести девушку до оргазма. Это работает примерно с 8% женщин. Аксамитова В.П.: «Связь между маткой и грудью — самая прямая, например инфекции влагалища вызывают заболевания молочных желез. Действительно, при ласке одной лишь груди получение оргазма возможно».12. Женская грудь не содержит мышечных тканей. Вообще. Иначе профессиональные бодибилдерши, конечно, были бы куда более популярным культурным явлением.13. Ален Бернарден, основатель кабаре Crazy Horse, считал, что у идеальной груди ее верхняя часть — от верха (A) до соска (B) — должна составлять ровно 1/3 длины AC (от верха груди до ее основания).14. У южных славян в древности существовало поверье, что сказочные обитательницы водоемов — русалки — обладают грудью такого размера, что легко могут закинуть ее за спину.15. Бокалы для шампанского, появившиеся во Франции в XVIII веке во время правления Людовика XV повторяли своей формой грудь королевской фаворитки маркизы де Помпадур. У Александра Дюма были две чаши, отлитые по форме грудей графини дю Барри. Герцог Лозен обладал набором бокалов, точно повторявших форму груди Марии–Антуанетты.16. Согласно статистическим данным, 58% женщин носят лифчик не того размера, который им нужен. Это происходит потому, что они пытаются подобрать себе бюстгальтер на глазок, элементарно не зная своих параметров.17. 70% женщин мечтают увеличить грудь либо изменить ее форму. Запомни этот процент и читай дальше. Психолог А. Б. Орлов, Центр психологического консультирования Trialog: «Эта идея формируется в результате повышенной чувствительности к зачастую бессознательным посланиям со стороны значимого мужского окружения. Однако изменение формы груди (как и других элементов своей внешности) не может удовлетворить более общую потребность быть любимой. Так что, если девушка мечтает об изменении груди, ей следует начать с поиска психотерапевта».18. В интернете есть целая плеяда сайтов, дающих женщинам шанс выставить фотографии своей груди — в основном любительские — на всеобщее обозрение. Но не просто так, а из пустого тщеславия! Любой посетитель может поставить оценку чужой груди и сравнить свой вкус с мнением сотен тысяч других праздных зевак.19. Хирурги американской клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, делают в год 600 операций (почему–то до сих пор не запрещенных правительствами всех стран!) по уменьшению груди. 97% их пациенток считают, что большой бюст плохо влияет на их здоровье, у 78% болит спина, 79% не могут бегать, а 77% вне в состоянии заниматься спортом вообще.20. Самую большую грудь в мире — 82×266×193 см — изваял из полиэстерной смолы французский скульптор Сезар. Слепок сделан с груди Виктории фон Крупп, танцовщицы из кабаре Crazy Horse. Монументальное произведение можно увидеть в галерее на площади Согласия в Париже.21. Гиппократ советовал женщинам с плоской грудью много и громко петь, чтобы увеличить размер бюста. Гинеколог медцентра «ЕвромедПрестиж» Л. Н. Булатова: «Теоретически у профессиональных певцов развиваются грудные мышцы и, соответственно, чисто визуально грудь может быть больше. Однако гормональный фон от пения не зависит, так что внушительные габариты оперных певиц достигаются скорее определенным режимом питания».22. При использовании традиционных имплантатов в 28% случаев в груди возникает фиброз — разрастание вокруг инородного тела соединительной ткани. В результате грудь на ощупь начинает напоминать нечто вроде теннисного мяча. С новыми материалами ситуация в разы лучше, хотя точной статистики нет.23. Более тысячи лет тому назад Авиценна предлагал рецепт средства для сохранения формы груди, которое можно было легко применить в домашних условиях. В ингредиенты чудодейственного средства, предназначенного для наружного применения, входила кимолосская глина, семена белены, а также кровь из половых органов кабана, ежа или черепахи.24. Безгрудые женщины — это не миф. Амазонки избавлялись от правой груди, отрезая или прижигая ее еще в детстве. По одной версии, это облегчало их обращение с луком, по другой — они просто делали это для устрашения врагов. Доподлинно неизвестно, впрочем, отступали ли враги (или просто испытывали чуть меньше удовольствия, уводя амазонок в плен). А в августе 1985 года молодая испанская девушка по имени Мюриэль отрезала себе обе груди, чтобы принять участие в корриде. Сделала она это совершенно добровольно — ей помог американский хирург. Так получился знаменитый матадор Ривьеро Эль Примеро.25. В XVIII веке, когда декольте были особенно глубокими, цвет сосков и ареол усиливали красителями.26. Группа британских ученых под руководством Марка Бренда выяснила, в какой европейской стране живет женщины с большим размером груди (от С и выше). В строго научном исследовании приняли участие 5000 женщин от 30 до 39 лет из семи стран: Великобритании, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Швеции и Австрии. Результат:женская грудь 327. По результатам исследования, проведенного Университетским медицинским центром в Ульрихе (Швеция), женщины, не прошедшие операцию по изменению размера груди, реже заканчивают жизнь самоубийством, чем женщины с имплантатами.28. В 1886 году появился первый бюстгальтер. Новаторами были англичане. Называлось это сооружение «приспособление для улучшения формы груди» и с вижу напоминало два чайный ситечка, насаженных на женскую грудь и скрепленных лентой.29. В Африки и Индии популярна пышная грудь с большими сосками, поскольку в местных религиях широко распространен культ материнства. А вот европейцам, если верить опросникам, больше симпатична грудь с маленькими сосками.30. В 2001 году командование итальянской армии уведомило правительство о том, что слишком большая грудь у женщин–добровольцев мешает им успешно выполнять задания по преодолению препятствий и бегать по пересеченной местности. Теперь в Уставе итальянской армии записано, что девушки с особенно большим размером груди должны сделать операцию по ее уменьшению, если хотят служить в армии. Прецедентов со срочными операциями еще не наблюдалось. Так что, если мы будем воевать с Италией, можешь не переживать: враг не сможет отвлечь тебя, задрав гимнастерку.31. Женщины — люди остроумные и креативные. Поэтому кроме собственно груди, пистолета и шифровок ты всегда имеешь шанс обнаружить в лифчике девушки интересные, но явно посторонние предметы: вату, поролоновые подушечки (вшиваются в бюстгальтер), силиконовые вставки, имитирующие натуральную грудь (наклеиваются на тело).45 разнообразных увлекательных фактов и историй о женской груди32. Перед родами женская грудь значительно прибавляет в весе — до плюс 700 г.33. Аборигены Австралии считали женщин с маленькой грудью неполноценными. Для ее увеличения они натирали грудь жиром и «магической» красной охрой, а вокруг сосков рисовали круги. Те женщины, которым не помогало даже это, старались оттянуть грудь при помощи повязки, давящей на грудь сверху.34. В начале двухтысячных в провинции Хунань (центральный Китай) несколько лет существовало правило: государственные служащие женского пола должны обладать грудями одинаковой величины (пункт 22 списка требований). Проверялось это во время собеседования. Девушки с очевидно несимметричным бюстом отсеивались. В марте 2004–го выпускница колледжа, у которой был разный размер грудей, пытаясь наняться на работу и везде получая отказ, заявила о дискриминации в местной газете China Woman, подняв большой шум. Правило было упразднено.35. У некоторых народностей крайнего Севера есть поверье, что зачатие происходит в груди. Только после этого ребенок опускается в живот.36. Как утверждают специалисты компании Adidas, по уровню нагрузок, оказываемых на женскую грудь, все виды спорта можно разделить на три категории: с небольшой нагрузкой, со средней нагрузкой и с большой нагрузкой. К последним относятся бег, теннис, маунтинбайкинг, игровые виды спорта, конный спорт, активные занятия аэробикой. Все они негативно отражаются на женской груди — двигаясь слишком интенсивно, девушка может испытывать боль, особенно при большом размере бюста. Если при этом не носить специальное нижнее белье для занятий спортом, грудь может отвиснуть. Если же девушка решит заняться бодибилдингом, она может вообще лишиться груди: в этом видео спорта жировые клетки, из которых в основном и состоит грудь, сгорают очень быстро.37. Средний объем груди современных девушек составляет 91,4 см.38. Итальянские ученые механико–математического факультета Университета Палермо вывели формулу идеальной женской груди. Согласно их мнению, следует построить треугольник ABC с основанием AC и углами в трех точках — впадине между ключицами и сосках, — а затем вычислить значение параметра совершенства. Если грудь идеальна, параметр равен от 0, 4 до 0, 6. Чтобы вычислить его, нужно длину AC разделить на 2 и полученный результат — на длину AB. Если параметр меньше 0,4, значит, грудь провисает, если больше 0,6 — она чересчур высокая.39. Чтобы отличить упругий бюст от не очень упругого, проводят «тест на карандаш». Достаточно подложить последний под грудь и посмотреть на результат. Если карандаш падает на пол, грудь считается упругой, и наоборот. Весь вопрос в том, как проделать это незаметно.40. С физиологической точки зрения, молочная железа является видеоизмененной потовой железой. Физиология вообще — явление грубое и приземленное.41. Открыв для себя прямохождение, человек понял, что совершил тем самым серьезную ошибку. Если раньше женщина имела возможность подать мужчине недвусмысленный сигнал при помощи симпатичных ягодиц и ярко–красных половых губ, то теперь все это стало совершенно невозможно рассмотреть при первой встрече. Для того чтобы человек все–таки продолжал размножаться, природа придумала особую мимикрию: сексуальный сигнал стал посылаться не сзади, а спереди. То есть, грудь и рот стали служить аналогами ягодиц и сам понимаешь чего.Приверженцы этой эволюционной теории считают, что только таким образом можно объяснить наличие у людей пухлых губ, резко отличающихся по цвету от остального лица, и увеличенных молочных желез. У всех остальных млекопитающих грудь увеличивается только в период вскармливания детенышей. Осталось только понять, как природа ухитрилась так поспешно отреагировать на то, что мы встали с четверенек…Но в любом случае — спасибо, природа! Большое человеческое тебе спасибо!42. У европейских женщин грудь имеет полусферическую форму, у азиаток — коническую, у африканок — грушевидную.43. Название горы Нинчурт, которая находится в центре Кольского полуострова возле Сейд–озера, переводится с саамского как «женские груди».44. Американская компания Dow Corning, занимающаяся производством силиконовых имплантатов, в середине 90–х годов прошлого века заплатила пострадавшим от их продукции женщинам $4 млрд компенсации. Компанию обвинили в том, что силиконовые имплантаты вызывают рак груди и другие заболевания. Число исков достигло почти двухсот тысяч, и в мае 1995 года Dow Corning официально признали банкротом.45. Под воздействием холода женская грудь подтягивается и становится привлекательнее. Именно поэтому специальный служащий в парижском кабаре «Лидо» проводит по груди танцовщиц кусочком льда перед их выходом на сцену.