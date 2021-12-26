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Обновление Enlisted на Xbox добавило в игру личный профиль

Обновление Enlisted на Xbox добавило в игру личный профиль


Игра Enlisted получила обновление на приставка Xbox, которое вносит некоторые корректировки и добавляет давно ожидаемую функцию личного профиля. Игроки теперь могут узнать подробно информацию о своих боевых успехах на поле боя.

В личном профиле игрока в Enlisted содержится информация о боевых успехах — в цифрах по всем кампаниям и по отдельности. Есть отдельный раздел со специальными наградами за особенные достижения в боях. В еще одном разделе расположились плакаты, которые можно размещать в бою.

Кроме добавления личного профиля, последний апдейт игры вносит некоторые изменения, вроде улучшения расположения техники в миссиях и некоторые другие корректировки.

Напомним, что игра Enlisted является условно-бесплатной. Она вышла в апреле этого года на приставках Xbox Series X | S, а в октябре добралась до Xbox One. В Microsoft Store доступны отдельные клиенты игры для разных поколений приставок.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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