OpenDAO провел аирдроп токенов среди пользователей OpenSea. Платформа дистанцировалась от проекта

24 декабря проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей NFT-маркетплейса OpenSea. С момента начала распределения цена актива выросла более чем на 300%, согласно CoinGecko.

SOS — токен стандарта ERC-20. Право участия в аирдропе получили пользователи, «совершавшие покупки на OpenSea в ETH». Раздача проводится на основании снапшота, выполненного 23 декабря 2021 года. Забрать токены можно до 30 июня 2022 года.

Ok for everyone asking regards the eligibility: everyone that BOUGHT on OpenSea in Eth is eligible to claim $SOS token.



Also: there is absolutely no rush - you can claim your $SOS until the 30th of June. — OpenDAO🆘 (@The_OpenDAO) December 24, 2021

Согласно сайту проекта, размер вознаграждения зависит от совокупного числа транзакций и их объема. Причем второй показатель является более важным.

В конечном итоге среди пользователей распределят 50% предложения SOS — 50 трлн токенов. Активы, которые не были затребованы участниками, направят в казну OpenDAO.

Распределение SOS оказалось крайне популярным. Менее чем за сутки число держателей токенов превысило 12 000. На момент написания, организаторы распределили более 73% выделенных средств (~36,55 трлн SOS) между 231 094 адресами, согласно Dune Analytics.

Средний размер вознаграждения, полученного одним адресом, составил 27 млн SOS — ~$225 до вычета комиссии сети.

По данным Etherscan, держателями токена являются 184 163 адреса. Контракт OpenDAO вошел в тройку крупнейших потребителей газа в сети Ethereum.

На децентрализованной бирже Uniswap объем торгов SOS за последние 24 превысил $261 млн.

Несмотря на ажиотаж, о самом проекте известно крайне мало. Разработчики OpenSea подчеркнули, что не имеют отношения к SOS, и рекомендовали «изучить контракт, прежде чем требовать токены».

Happy Holidays!



We're getting a lot of questions and want to clarify that we are not involved with the SOS drop.



We love seeing the community find creative ways to drive the space forward, but we always recommend researching the contract and the source before claiming tokens. — OpenSea (@opensea) December 25, 2021

Согласно ICANN Lookup, сайт OpenDAO был зарегистрирован 9 декабря через сервис компании Domains by Proxy, предлагающей услуги по обеспечению конфиденциальности доменов.

Пользователь 0xQuit отметил, что смарт-контракт SOS исключает двойную трату и использует стандартные функции для выпуска токенов, а также операций с ними. По его словам, контракт является безопасным.

7/ tl;dr? $sos is safe to claim and trade. There's nothing out of the ordinary buried in the contract.



You can take a look at @OpenZeppelin standard contracts here: https://t.co/W1dD8uP4Tc



*This is not an endorsement of $sos as a store of value, merely as a safe interaction. — quit (@0xQuit) December 24, 2021

Глава Quadrata Network с ником fabdaRice также признал контракт SOS безопасным, однако подчеркнул, что команда проекта обладает широкими полномочиями по управлению эмиссией актива.

4/ 🚩 Red Flag #2:



The `claim` function below is allowing the dev team to arbitrary grant any arbitrary amount of $SOS to any arbitrary wallets by simply generating "valid signatures".



This is VERY SCARY as nobody can differentiate the valid claims from the invalid ones. pic.twitter.com/W7jKRNHDU3 — fabdarice  (@fabdaRice) December 25, 2021

Токены SOS уже добавили в листинг некоторые крупные криптовалютные биржи вроде KuCoin и OKEx.

Ранее в сообществе раскритиковали финансового директора OpenSea Брайана Робертса, который после своего назначения намекнул, что уже планирует IPO платформы. Пользователи посчитали, что для финансирования инициатив компании следует выпустить собственный токен, а не искать средства на фондовом рынке.

Напомним, в декабре связанная с протоколом Terra служба доменных имен Terra Name Service представила токен TNS и провела аирдроп.