Появилось видео первого полета МС-21 с российским крылом

Вадим Карасев

Новейший российский гражданский самолет МС-21-300 выполнил первый полет с крылом из композитных материалов российского производства, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, его пилотировали герои России, летчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко.

"Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме", — сообщил Таскаев.

Событие прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — сказал министр.

Он отметил, что на разработку отечественного композитного крыла ведомством было выделено 4,4 млрд рублей, а итоговая технология имеет ряд конкурентных преимуществ. "Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей", — пояснил Мантуров и добавил, что уже готовы крылья еще для двух самолетов, третий комплект находится в производстве.

Планируется, что МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы уже в 2022 году.