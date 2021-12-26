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Полезные свойства девясила и сферы его применения

Полезные свойства девясила и сферы его применения

Девясил — красивое растение с желтыми цветками, которое обладает мощными целебными свойствами и широко применяется в медицине. Эксперты рассказали все об этом необычном для нашей страны растении.


Существует большое число лекарственных трав, которые можно найти у нас в стране. К сожалению, девясил вы не найдете в России, но из этой статьи вы сможете узнать о том, как выйти из этой ситуации.

Основные целебные свойства девясила

Девясил стал известен в наших широтах благодаря распространенному использованию его как лекарства. Корни этого растения, в которых заключена его основная сила, можно купить в аптеках, и использовать по назначению уже готовую продукцию. Однако при желании вы можете вырастить это растение у себя в огороде или на участке.

Это представитель многолетних трав. Он очень красив, но требователен в уходе. Вам придется подвязывать его тонкие стебли, мульчировать почву и пропалывать ее с завидной регулярностью. Помимо красоты растение сможет дать вам те самые корни и корневища, которые необходимо будет выкопать и высушить.

Растение содержит инулин, сапонины, минералы, эфирное масло, витамины, другие полезные вещества, благодаря которым отвары и настои корней девясила отлично помогают при заболеваниях верхних дыхательных путей и кашле. Также девясил полезен при недугах, связанных с желудочно-кишечным трактом и желчным пузырем. Наружно отвары девясила и его настои используют для борьбы с сыпью, артритом, ускорения заживления ран. Им полоскают рот при воспалениях.


Это желчегонное растение, а также оно обладает общеукрепляющим, повышающим иммунитет действием. Перед использованием стоит проконсультироваться с врачом, потому что при неправильном применении внутрь девясил может навредить беременным женщинам, а также тем, кто страдает от проблем с почками.

Использование девясила в магии

Девясил может противодействовать не только физическим, но и духовным недугам. Для этого необходимо произвести окуривание помещения измельченным корнем растения. Можно также поставить его красивые цветки в вазу — от этого тоже будет польза. Растение лечит душу людей при утратах и после расставаний.

Цветки девясила, стоящие в вазе дома, избавляют человека от хмурости и негатива, помогая ему становиться более радостным и оптимистичным.

Иногда это растение используют в качестве защиты от колдовства. Сухие стебли и цветки растения для этого кладут у входной двери или располагают над ней.

Считается, что отвар девясила при приеме внутрь избавляет не только от физических недугов, но и от сглаза и порчи, которые могут эти недуги порой вызывать. Словом, очищение человека благодаря этому растению происходит на всех уровнях — энергетическом, духовном и физическом.


Высушенный корешок девясила можно носить с собой. Он будет защищать вас от соблазнов, ненужных финансовых рисков и плохих людей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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