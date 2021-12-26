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Правительство выделило 140 млрд на новый синхротрон

Правительство выделило 140 млрд на новый синхротрон

Власти России направят более 140 млрд рублей на создание перспективного синхротрона "СИЛА" (синхротрон-лазер). Эта установка не будет иметь аналогов в мире, сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 140 млрд рублей будет направлено в течение ближайших 10 лет на создание нового перспективного источника синхротронного излучения под названием "СИЛА". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Будущее устройство превосходит по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные источники синхротронного излучения. Благодаря такой новинке учёные смогут разработать прорывные био- и нанотехнологии.

Разрабатывать и строить синхротрон начнут в подмосковном наукограде Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Мощность объекта капитального строительства составит более 189,4 тысячи квадратных метров, срок ввода в эксплуатацию - 2033 год.

За счёт федерального финансирования будут созданы экспериментальные станции, лаборатории, ускорительно-накопительный комплекс, лазер на свободных электронах, центр обработки данных, а также построен комплекс зданий и сооружений для размещения персонала и оборудования, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее Ruposters писал, что в Новосибирске взялись за возведение Сибирского кольцевого источника фотонов.

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По материалам: uposters.ru

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