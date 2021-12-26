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Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники

Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники


Мошенники пытаются опустошить пул сообщества проекта Mirror Protocol через систему ончейн-голосования, сообщили специалисты CertiK. Злоумышленники опубликовали серию предложений, в случае принятия которых на их адреса будут отправлены токены MIR стоимостью более $111 млн.



Mirror Protocol предназначен для эмиссии синтетических активов на блокчейне Terra. Это токенизированные версии инструментов традиционного рынка вроде акций и облигаций.


Токен управления MIR позволяет пользователям вносить предложения по улучшению протокола и голосовать за их одобрение.


Последнее мошенническое предложение — «Заморозить пул сообщества в случае взлома» — зарегистрировано под номером 211. Если злоумышленнику удастся получить большинство [12 — topple] голосов, на его адрес якобы будут отправлены 25 млн MIR (~$65,75 млн по курсу на момент написания).


Данные: Mirror Protocol.

Голосование по этому предложению завершится 1 января 2022 года.


Участники сообщества обнаружили еще шесть подобных голосований на странице управления проектом. Потенциально, злоумышленники могут получить более 45 млн MIR.


«Судя по скоординированным действиям и большим суммам, которыми располагают эти лица, похоже, что это не случайные злоумышленники, а группа богатых людей или организаций с крупными активами», — написал пользователь yd19.


Команда Mirror Protocol пока никак не прокомментировала ситуацию.


Напомним, в 2021 году мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах, согласно Chainalysis. Свыше трети этой суммы пришлось на схемы rug pull.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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