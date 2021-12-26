Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники

Мошенники пытаются опустошить пул сообщества проекта Mirror Protocol через систему ончейн-голосования, сообщили специалисты CertiK. Злоумышленники опубликовали серию предложений, в случае принятия которых на их адреса будут отправлены токены MIR стоимостью более $111 млн.

#CommunityAlert

The @terra_money 's @mirror_protocol is under governance attack. The attacker is flooding a series of fake polls to confuse the community. The scam proposals are 185,198,204,206,207,208. Please vote NO to these proposals.

Mirror govern:

​​https://t.co/HsiF3fSret pic.twitter.com/LCxKROcO5F — CertiK Security Leaderboard (@certikorg) December 25, 2021

Mirror Protocol предназначен для эмиссии синтетических активов на блокчейне Terra. Это токенизированные версии инструментов традиционного рынка вроде акций и облигаций.

Токен управления MIR позволяет пользователям вносить предложения по улучшению протокола и голосовать за их одобрение.

Последнее мошенническое предложение — «Заморозить пул сообщества в случае взлома» — зарегистрировано под номером 211. Если злоумышленнику удастся получить большинство [12 — topple] голосов, на его адрес якобы будут отправлены 25 млн MIR (~$65,75 млн по курсу на момент написания).

Данные: Mirror Protocol.

Голосование по этому предложению завершится 1 января 2022 года.

Участники сообщества обнаружили еще шесть подобных голосований на странице управления проектом. Потенциально, злоумышленники могут получить более 45 млн MIR.

«Судя по скоординированным действиям и большим суммам, которыми располагают эти лица, похоже, что это не случайные злоумышленники, а группа богатых людей или организаций с крупными активами», — написал пользователь yd19.

Команда Mirror Protocol пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, в 2021 году мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах, согласно Chainalysis. Свыше трети этой суммы пришлось на схемы rug pull.