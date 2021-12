Проект Mirror Protocol на базе блокчейна Terra атаковали мошенники

Мошенники пытаются опустошить пул сообщества проекта Mirror Protocol через систему ончейн-голосования, сообщили специалисты CertiK. Злоумышленники опубликовали серию предложений, в случае принятия которых на их адреса будут отправлены токены MIR стоимостью более $111 млн.

#CommunityAlert

The @terra_money 's @mirror_protocol is under governance attack. The attacker is flooding a series of fake polls to confuse the community. The scam proposals are 185,198,204,206,207,208. Please vote NO to these proposals.

Mirror govern:

