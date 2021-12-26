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Ресторан из гида "Мишлен" будет готовить суп для подопечных фонда помощи бездомным "Ночлежка"

Ресторан из гида "Мишлен" будет готовить суп для подопечных фонда помощи бездомным "Ночлежка"

Раз в неделю сотрудники ресторана Wine and Crab, рекомендованного гидом "Мишлен", будут готовить суп для подопечных московского филиала фонда помощи бездомным "Ночлежка". Об этом на своей странице в фейсбуке объявила директор филиала Дарья Байбакова.

Мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения. Ничего сильнее просто не бывает,— написала Байбакова, поблагодарив "за смелость" ресторатора Ирину Авруцкую и Анастасию Сибиреву, жену совладельца Wine and Crab Ивана Сибирева.

Сотрудничество "Ночлежки" и ресторана уже началось. 24 декабря по Москве курсировал первый автобус, в котором бездомным раздавали супы от Wine and Crab.


В октябре Россия стала тридцать третьей страной, в которой вышел гастрономический путеводитель "Мишлен". Всего в нем отметили 69 заведений, среди которых оказался и ресторан Wine and Crab, расположенный на Никольской улице.

Проект "Ночной автобус" благотворительная организация "Ночлежка" запустила летом 2020 года. Первым партнером проекта выступила городская служба еды "Кухня на районе".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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