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Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях

Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях


Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил в Банк России письмо с просьбой принять меры в отношении Binance. Общественная организация обвинила компанию и ее главу Чанпэна Чжао в манипулировании криптовалютным рынком.


В НСЗПП заявили, что Binance оказывает глобальное влияние на формирование цен на других торговых платформах, поскольку на ее долю приходится более 50% мировых транзакций с криптовалютами. По мнению организации, Чжао имеет «монополию на ценообразование» и использует эту возможность для личной выгоды.


«При этом Чанпенг Чжао имеет неограниченные возможности открытия сделок на продажу (искусственного создания якобы заимствованных у самого себя активов), и неограниченные возможности открытия сделок на покупку за свою же собственную эмитированную криптовалюту BUSD. Таким образом, Binance имеет поистине беспрецедентные возможности для манипулирования глобальными курсами криптовалют», — говорится в заявлении [орфография и пунктуация авторские].


Союз отметил, что Binance не имеет штаб-квартиры или какого-либо официального адреса. 


«Материнская компания Binance Holdings Ltd. зарегистрирована на Каймановых островах. Однако, по данным финансового регулятора Каймановых островов, Binance не зарегистрирована и не имеет лицензии на управление криптовалютной биржей в стране», — утверждают в НСЗПП.


Компанию также обвинили в организации двух крупных обвалов криптовалютного рынка — в мае и декабре 2021 года. По ее словам, подобные инциденты будут повторяться, поскольку деньги инвесторов «потекли в карманы» Чжао.


НСЗПП просит, чтобы ЦБ принял в отношении Binance меры, предусмотренные статьей 76.8-1 закона «О Центральном банке Российской Федерации». Она дает регулятору право «ограничить заключение некредитной финансовой организацией [...] договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг».


ЦБ также может обязать компанию за свой счет выкупить у клиентов все приобретенные активы, если при заключении сделок последним предоставлялась «неполная и (или) недостоверная информация».


Несмотря на серьезность обвинений, НСЗПП не приложил к своему заявлению какие-либо доказательства манипулирования рынком со стороны Binance.


На протяжении 2021 года регулирующие органы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Великобританию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР,   опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.


Компания признала, что одной из причин регуляторных проблем стала децентрализованная модель ее бизнеса, и решила от нее отказаться.


Напомним, в декабре СМИ узнали о штрафе в размере $750 000, который Совет по расследованию финансовых преступлений Турции наложил на Binance.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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