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Самопроизвольное отключение геймпада в Call of Duty: Warzone обещают скоро исправить

Самопроизвольное отключение геймпада в Call of Duty: Warzone обещают скоро исправить


Одна из проблем в игре Call of Duty: Warzone, на которую уже несколько недель жалуются игроки с приставками Xbox и Playstation, это самопроизвольное выключение геймпада в процессе игры. Ошибка возникает случайным образом у игроков — у них просто отключается геймпад, и они вынуждены ждать, когда их убьют, поскольку решить проблему возможно только путем перезагрузки игры.

В список задач на официальной доске Trello (где разработчики планируют, что намерены исправить или изменить в игре) добавлена информация о планах скорого устранения ошибки с отключением геймпада без видимых причин в Call of Duty: Warzone. Заявлено, что ошибка актуальна для консолей, игроки с PC на нее не жалуются. На данный момент нет информации о том, когда проблема будет исправлена. Тем не менее, тот факт, что устранение ошибки находится в списке внимания разработчиков, должен радовать игроков, которые сталкиваются с подобной проблемой.

Напомним, что Call of Duty: Warzone является условно-бесплатной игрой, которая доступна, в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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