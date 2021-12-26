Сергей Пенкин переживает тяжелую трагедию в семье

Певец Сергей Пенкин не может помочь родному человеку. Артист не слишком откровенничает о личной жизни. Так недавно выяснилось, что в его семье случилось несчастье, которое артист держит в секрете, не посвящая широкую общественность. Его племянница Ирина по какой-то причине стала инвалидом и теперь не может самостоятельно передвигаться. Что именно с ней случилось — не уточняется. Известно лишь, что вокалист не жалеет денег на лечение любимой родственницы, но усилия пока не дают ожидаемого результата.Сергей Пенкин О трагедии рассказал «Собеседнику» инсайдер, хорошо знающий семью артиста. Он пояснил, что Пенкин подключил лучших врачей и оплачивал самые прогрессивные процедуры, к сожалению, эффекта не последовало. Девушка проживала вместе с матерью в Пензе, но артист перевез их после несчастья в Москву, где больше возможностей для лечения. «Ничего не помогло», – со знанием дела заявил собеседник издания. Сам исполнитель об этом говорить не желает. Отказывается отвечать на вопросы и продюсер певца. Известно, что у 60-летнего Пенкина нет своих детей, хотя он и был дважды официально женат. Но он очень трепетно относится к племянникам.