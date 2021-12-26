Шхагошев: ЕС перекладывает ответственность за пострадавший бизнес на Россию

19:29 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

ЕС перекладывает ответственность за пострадавший от санкций европейский бизнес на Россию. Так в беседе с РИА Новости прокомментировал жалобу Брюсселя в ВТО на Москву член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее сообщалось, что ЕС обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Россию, указав на ущемление интересов европейских производителей в условиях госзакупок.

Евросоюз выставил России требования на 290 млрд евро из-за госзакупок

Из-за тендеров российских госпредприятий Брюссель недополучил 290 млрд евро, следует из сообщения. «В 2019 году стоимость опубликованных тендеров госкомпаний составила 23,5 триллиона рублей, или примерно 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации.

«Европейский союз, его политическая платформа, парламент и другие структуры находятся сегодня под давлением европейских компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, в первую очередь от введения когда-то санкций против РФ в нарушение всех норм политических и экономических», — указал Шхагошев.





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По его словам, у западных политиков не получится переложить эту ответственность с себя на Россию, вести себя так, «чтобы и волки были сыты, и овцы целы» Так просто в большой глобальной экономике не бывает, указал он.

При этом, по словам Шхагошева, обозначенная сумма ущерба в 290 миллиардов евро является надуманной и не подкреплена никакими расчетами.

#ЕС #санкции

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