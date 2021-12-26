Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками

Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками

Создать праздничное настроение можно своими руками, вырезав воздушные снежинки из бумаги. Эти символы новогодних праздников помогут не только украсить помещение, но и привлечь в жизнь процветание на весь год.


Украсить дом к Новому году можно разными способами: приобрести декоративные украшения, повесить яркие гирлянды, создать своими руками волшебные камины. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также вооружиться ножницами и бумагой, чтобы вырезать несколько прекрасных снежинок, которые не только придадут уюта дому, но и станут настоящими талисманами, привлекающими счастье на весь год.

Вырезать снежинку не сложно — существует огромное количество схем, которые можно найти на просторах Интернета. Необычные узоры можно сделать и самостоятельно, проявив фантазию. Для того, чтобы вырезать снежинку, лучше всего взять тонкую бумагу — с ней будет проще работать.


Готовые изделия помещают в книги или под пресс, чтобы выровнять изгибы, а затем подвешивают на белые нитки или прозрачную леску. Добавив на нити вату, можно получить сказочное украшение, имитирующее снегопад.

Немаловажным будет и расположение вырезанного декора:


снежинки на окнах и дверях помогут привлечь позитивные события;
украшения, расположенные на кухне, привлекут достаток;
снежинки в спальне помогут обрести гармонию в отношениях;
расположение снежинок в гостиной сулит приятные знакомства и отсутствие проблем в общении с окружением;
снежинки на елке помогут исполнить заветные мечты.
# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях восхитились ее талантом
Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано — в соцсетях
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
В Минтруде рассказали, как получить пособия и выплаты
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Этери Тутберидзе рассказала, как выгнала олимпийскую чемпионку
Появилось видео первого полета МС-21 с российским крылом
Появилось видео первого полета МС-21 с российским крылом
Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Народные приметы на январь 2022 года
Народные приметы на январь 2022 года
Финансовый гороскоп на январь 2022 года
Финансовый гороскоп на январь 2022 года
"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин
"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня

Топ на сегодня

Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга
Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы
Криптокошелек Broex разыграет MacBook Air 13, iPhone 13 и другие призы
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что целоваться на "Ледниковом периоде" их "заставил" Илья Авербух
Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали Ивану Урганту, что

Еще по теме

Как вырезать снежинку из бумаги – схемы с фото, поэтапно
Красивая снежинка из бумаги своими руками
Новогодние украшения на 2021 год: делаем своими руками
Красивые снежинки на Новый 2019 год своими руками: интересные идеи и необычные способы