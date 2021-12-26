Снежинки из бумаги: создаем зимние талисманы своими руками

Вадим Карасев

Создать праздничное настроение можно своими руками, вырезав воздушные снежинки из бумаги. Эти символы новогодних праздников помогут не только украсить помещение, но и привлечь в жизнь процветание на весь год.

Украсить дом к Новому году можно разными способами: приобрести декоративные украшения, повесить яркие гирлянды, создать своими руками волшебные камины. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют также вооружиться ножницами и бумагой, чтобы вырезать несколько прекрасных снежинок, которые не только придадут уюта дому, но и станут настоящими талисманами, привлекающими счастье на весь год.

Вырезать снежинку не сложно — существует огромное количество схем, которые можно найти на просторах Интернета. Необычные узоры можно сделать и самостоятельно, проявив фантазию. Для того, чтобы вырезать снежинку, лучше всего взять тонкую бумагу — с ней будет проще работать.





Готовые изделия помещают в книги или под пресс, чтобы выровнять изгибы, а затем подвешивают на белые нитки или прозрачную леску. Добавив на нити вату, можно получить сказочное украшение, имитирующее снегопад.

Немаловажным будет и расположение вырезанного декора:

снежинки на окнах и дверях помогут привлечь позитивные события;украшения, расположенные на кухне, привлекут достаток;снежинки в спальне помогут обрести гармонию в отношениях;расположение снежинок в гостиной сулит приятные знакомства и отсутствие проблем в общении с окружением;снежинки на елке помогут исполнить заветные мечты.