"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин
20-летний Даня Милохин в новом номере для "Ледникового периода" поцеловал знаменитую фигуристку. Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от умений партнера, сообщает РИА "Новости".
Даня Милохин, ставший одним из участников телепроекта Первого канала "Ледниковый период", выступает с Евгенией Медведевой в качестве партнерши. Звезды выступили под новогоднюю композицию шведского квартета Abba "Happy New Year", завершив свое выступление долгим поцелуем. Видео номера было опубликовано в соцсетях.
"Илья Авербух держал в плену, пока не кончился проект, и заставлял. Мы не репетировали поцелуй", — заявил Даня Милохин Ивану Урганту в его вечернем шоу на Первом канале.
В то же время в рамках специальной игры Евгения Медведева ответила на вопрос, как целуется ее партнер на "Ледниковом периоде". "Сойдет", — лаконично сказала звезда.
При этом Даня Милохин признался в "Вечернем Урганте", что боялся уронить партнершу. "Самое страшное — поддержки. Страшно уронить. Вот мы упали — и ничего, только шишка побыла у меня сутки. Главное, чтобы с Женечкой ничего не произошло. Это было бы гораздо хуже", — заявил тиктокер.
Выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой оценила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
"Как-то даже не хочется разбирать, что они тут катали и что делали. Я только помню, как они друг на друга смотрели и как в конце целовались. И так на душе хорошо. Молодые, красивые, вся жизнь впереди. Просто вы так подходите друг другу, между прочим, ребята. Я как сваха Повариха, как сказала бы Татьяна Анатольевна. Клевый номер, вы получили удовольствие. И мы это видели. Вы нас зарядили вот этой чистой, искренней и нежной атмосферой", — цитирует Навку Sport24.
Журналисты поинтересовались у Алексея Ягудина, думает ли он, что между Милохиным и Медведевой есть какая-то искра.
Двукратный чемпион мира Роман Костомаров также высказался о прокате Милохина и Медведевой.
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