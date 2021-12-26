"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин

Вадим Карасев

20-летний Даня Милохин в новом номере для "Ледникового периода" поцеловал знаменитую фигуристку. Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от умений партнера, сообщает РИА "Новости".

Даня Милохин, ставший одним из участников телепроекта Первого канала "Ледниковый период", выступает с Евгенией Медведевой в качестве партнерши. Звезды выступили под новогоднюю композицию шведского квартета Abba "Happy New Year", завершив свое выступление долгим поцелуем. Видео номера было опубликовано в соцсетях.

"Илья Авербух держал в плену, пока не кончился проект, и заставлял. Мы не репетировали поцелуй", — заявил Даня Милохин Ивану Урганту в его вечернем шоу на Первом канале.

В то же время в рамках специальной игры Евгения Медведева ответила на вопрос, как целуется ее партнер на "Ледниковом периоде". "Сойдет", — лаконично сказала звезда.

При этом Даня Милохин признался в "Вечернем Урганте", что боялся уронить партнершу. "Самое страшное — поддержки. Страшно уронить. Вот мы упали — и ничего, только шишка побыла у меня сутки. Главное, чтобы с Женечкой ничего не произошло. Это было бы гораздо хуже", — заявил тиктокер.

Выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой оценила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Как-то даже не хочется разбирать, что они тут катали и что делали. Я только помню, как они друг на друга смотрели и как в конце целовались. И так на душе хорошо. Молодые, красивые, вся жизнь впереди. Просто вы так подходите друг другу, между прочим, ребята. Я как сваха Повариха, как сказала бы Татьяна Анатольевна. Клевый номер, вы получили удовольствие. И мы это видели. Вы нас зарядили вот этой чистой, искренней и нежной атмосферой", — цитирует Навку Sport24.



Журналисты поинтересовались у Алексея Ягудина, думает ли он, что между Милохиным и Медведевой есть какая-то искра.

Есть ли между ними искра, надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… Мне вообще все равно. Ну полижите друг другу. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает. Даже шутили на эту тему, что, мол, все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: "Мы ощущали сэ-э-экс, он летал в воздухе". И все такие: "Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься".

Двукратный чемпион мира Роман Костомаров также высказался о прокате Милохина и Медведевой.

Действительно, очень здорово передано новогоднее настроение. Немножечко скажу, что в начале номера ощущал. Начался номер, знаю эту замечательную новогоднюю песню. Смотрю — вода, вода, новогодняя вода, что-то ничего не происходит. Думаю, неужели так будет весь номер продолжаться? Как? Мне симпатизирует эта пара, обаяние Дани и прекрасная Женя. Но что-то должно произойти, иначе влеплю 5.9. А потом как начали зажигать, настроение сразу поменялось. Они добавили перца в этот номер, добавили снег и лед, дали жару. Последний поцелуй тоже был потрясающим. Фантастический номер, спасибо вам.

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