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Сын Натальи Подольской рассказал, какие подарки попросил у Деда Мороза

Сын Натальи Подольской рассказал, какие подарки попросил у Деда Мороза
Сын певицы Натальи Подольской, Артемий подумал о родных.   Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двух детей. Младший годовалый Ванечка пока учится ходить, в то время как старший 6-летний Артемий уже написал письмо Деду Морозу.
Наталья Подольская с детьми «Он попросил конструктор по мотивам фильма «Охотники за привидениями», айпад и перчатки для мамы», — рассказала она. «Перчатки?» — удивилась Лера Кудрявцева. «Мы гуляли, было прохладно. Я надела ему свои дорогие кожаные перчатки с жемчужинами. Так вот он их потерял. Я тогда расстроилась, и Артемий запомнил», — отметила певица.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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