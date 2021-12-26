Сын Натальи Подольской рассказал, какие подарки попросил у Деда Мороза

Сын певицы Натальи Подольской, Артемий подумал о родных. Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двух детей. Младший годовалый Ванечка пока учится ходить, в то время как старший 6-летний Артемий уже написал письмо Деду Морозу.Наталья Подольская с детьми «Он попросил конструктор по мотивам фильма «Охотники за привидениями», айпад и перчатки для мамы», — рассказала она. «Перчатки?» — удивилась Лера Кудрявцева. «Мы гуляли, было прохладно. Я надела ему свои дорогие кожаные перчатки с жемчужинами. Так вот он их потерял. Я тогда расстроилась, и Артемий запомнил», — отметила певица.