Таро-прогноз на неделю с 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года

Вадим Карасев

Завершить 2021 год успешно и заложить фундамент будущих побед на новый год помогут своевременные подсказки старших Арканов. Прогноз на неделю, выполненный с помощью карт Таро, станет проводником в счастливую жизнь.

Прогноз, сделанный с помощью старших Арканов, будет ценным подспорьем для Знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы познакомиться с выпавшими раскладами, проанализировать советы Арканов и принять верные решения. Внимание к интуиции поможет найти верные решения для каждой жизненной ситуации.

Овен





Аркан «Повешенный» призывает Овнов завершить 2021 год, прислушиваясь к своим ощущениям. По этой карте важно доверять интуиции, чтобы обойти ловушки, которые расставила судьба на пути к счастливой жизни.

Карта «Луна» указывает на необходимость борьбы с сомнениями. Овны смогут найти выход из сложной ситуации, если перестанут верить слухам и игнорировать интуицию. Она поможет справиться с трудной ситуацией.

Аркан «Маг» сулит отличное начало года. Для Овнов эта карта будет символом перемен, которые ворвутся в жизнь, если поверить в свои способности и раскрывать свои таланты. Нестандартные решения помогут преуспеть в делах и личной жизни.

Телец





По карте «Луна» Тельцам важно собраться с духом, чтобы противостоять страхам и сомнениям. В уходящем 2021 году важно оставить все то, что мешает счастливой жизни, и для этого важно слушать себя, а не мнение посторонних.

По карте «Дурак» Тельцы должны помнить о том, что даже кажущаяся безмятежность может вмиг смениться непониманием происходящего. Аркан указывает на необходимость быть осторожными и последовательными, чтобы прийти к цели без потерь.

В начале 2022 года Аркан «Сила» указывает на возможность преуспеть. Для того чтобы удача не отвернулась, Тельцы должны быть смелыми и активными, но при этом отдавать себе отчет в каждом действии.

Близнецы





Карта «Повешенный» предупреждает Близнецов о том, что не все дела будут продвигаться без проблем, однако выход из ситуации найдется. Доверие интуиции и предчувствиям поможет найти верные решения.

По карте «Смерть» Близнецам предстоит отпустить прошлое и подготовиться к переменам в жизни. Аркан не сулит неприятностей, если не поддаваться панике и не делать попыток воскресить то, что уже стало частью истории.

В начале 2022 года по карте «Луна» Близнецам нельзя поддаваться панике и бояться неизвестности. Домыслы и слухи не помогут найти путь к счастью, а значит, нужно быть смелыми и активными.

Рак





Аркан «Колесница» призывает Раков завершить год на позитивной ноте. По этой карте успех не заставит себя ждать, если не медлить и браться за сложные дела, чтобы завершить их в положенный срок.

Карта «Башня» говорит о том, что Ракам важно изменить мировоззрение и посмотреть на проблемы под другим углом. Непредвзятое отношение к текущим делам поможет выявить неточности и быстро справиться с надвигающимися проблемами.

Аркан «Колесо фортуны» символизирует перемены, и Раки в начале 2022 года должны быть готовы к тому, что в жизнь придут непредвиденные события. Совет карты — не предпринимать активных действий до тех пор, пока не будет полной уверенности в своей правоте.

Лев





«Мир» в раскладе — карта, указывающая на спокойное завершение года. Аркан сулит Львам примирение с близкими, возможность завершить дела в положенный срок и получение достойной награды.

Аркан «Башня» описывает ситуацию, когда Львам придется посмотреть правде в глаза. По этой карте происходит разрушение стереотипов, которые мешали продвижению вперед и сковывали Львов.

Аркан «Иерофант» говорит о мудрости и умении правильно расставлять приоритеты. По этой карте Львам важно перенимать опыт мудрого поколения, а также делиться своими знаниями, чтобы обрести отменную репутацию.

Дева





Карта «Иерофант» призывает Дев расставить приоритеты и найти себе наставника, который поможет разобраться с текущими вопросами. Умение распределять силы и непредвзятость помогут привлечь новые успехи.

По карте «Влюбленные» Дев ждет непростой выбор. Сделать его важно самостоятельно, прислушиваясь к себе, чтобы исключить неточности и выбор пути, который навязан окружением, а не собственными интересами.

По карте «Смерть» Девам в начале 2022 года важно окончательно отказаться от всего, что можно оставить в прошлом. Это могут быть дурные привычки, изжившие себя отношения и устаревшие планы.

Весы





«Повешенный» в раскладе на конец 2021 года — карта, призывающая Весов переключить внимание. Аркан описывает ситуацию, когда некоторые дела нужно поставить на паузу, и чтобы не терять времени даром, переключить внимание на другие заботы.

По карте «Сила» Весы смогут преодолеть любые препятствия и трудности, если будут уверены в себе и своих возможностях. Позитивные аффирмации и шепотки на удачу в делах помогут привлечь в жизнь процветание.

Аркан «Правосудие» говорит об ответственности. По этой карте Весам важно помнить о том, что любое действие и слово отразится на будущем, и чтобы не было проблем, важно поступать честно и не пытаться схитрить.

Скорпион





Аркан «Императрица» сулит отличное начало недели. По этому Аркану Скорпионы могут не сомневаться в том, что события примут благоприятный исход. Важно лишь не торопить времени и действовать по плану.

Карта «Солнце» говорит об успехах, которые непременно ворвутся в жизнь Скорпионов. По этому Аркану нет препятствий, а значит, можно смело приниматься за грандиозные проекты и раскрывать спящие таланты.

По карте «Дурак» Скорпионам нельзя халатно относиться к происходящему в жизни. Умение принимать быстрые решения и подстраиваться под обстоятельства уберегут от ошибок и помогут привлечь позитивные перемены.

Стрелец





Аркан «Колесница» призывает Стрельцов начать неделю активно и не отказываться от поступающих предложений. Не исключено, что во время командировки или путешествия получится найти ответы на волнующие вопросы, а также заключить выгодные сделки.

По карте «Солнце» к Стрельцам придет успех. Карта символизирует белую полосу, когда любые начинания приносят успех, славу и хороший доход. Карта указывает на стабильное время, и Стрельцы не должны снижать темп, взятый в начале недели.

Завершает неделю карта «Дурак». По ней Стрельцы смогут достичь новых вершин успеха, если будут бдительными и не станут халатно относиться к своим обязанностям. Умение слышать внутренний голос будет приятным бонусом, когда нужно будет принять сложное решение.

Козерог





Аркан «Маг» призывает Козерогов отказаться от стереотипного мышления и следования стандартам. Умение быстро принимать нестандартные решения и использовать свои таланты позволят найти решение сложных вопросов и привлечь процветание.

Карта «Сила» сулит испытания, преодолеть которые поможет оптимистичный настрой и вера в свои силы. По этому Аркану Козероги смогут выйти на новый уровень как в делах, так и в личной жизни, если не будут медлить и отказываться от подарков судьбы.

Карта «Смерть» говорит о переходном этапе, когда из жизни уходит все то, что мешает счастью и активному развитию. Совет Аркана — без сомнений отказываться от всего, что кажется лишним, чтобы поскорее привлечь позитивные перемены.

Водолей





Аркан «Влюбленные» призывает Водолеев поразмышлять и принять верное решение, которое поможет привлечь новые успехи. По этой карте важно быть самостоятельными и не воплощать в жизнь чужие мечты и идеалы.

Карта «Солнце» сулит прекрасную середину недели. По этому Аркану Водолеев ждет заслуженная награда и отдых, во время которого важно восстановить силы и заняться планированием, расставляя приоритеты.

Аркан «Колесница» говорит о том, что планы пора воплощать в жизнь, и медлить нельзя. Водолеям важно помнить о разумной осторожности, чтобы в запале не ошибиться и не свернуть на путь, ведущий в тупик.

Рыбы





Рыбам в начале недели важно замедлить темп, чтобы прислушаться к себе. По карте «Влюбленные» им предстоит сделать важный выбор, который поможет привлечь счастье. Решение нельзя принимать в спешке, полагаясь на эмоции или советы окружения.

По карте «Дьявол» Рыбам предстоит борьба с внутренними демонами: вредными привычками, страхами и навязанными стереотипами. Аркан указывает на время испытаний, пройдя которые, получится обрести счастье.

По карте «Иерофант» Рыб ждет период, когда нужно полагаться на свои добродетели, отличать правду от лжи и следовать путем духовного развития. Это поможет окончательно избавиться от всех вредных привязок.