Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox

The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox


Игровые порталы подводят итоги года и рекомендуют опробовать игрокам различные проекты, на которые они обратили внимание в 2021 году. Один из самых известных в мире порталов про технологии (в том числе и игры) The Verge тоже решил не оставаться в стороне, представив список «8 отличных игр 2021 года для новой Xbox».

Ожидаемо, в этом списке оказались эксклюзивы внутренних студией Xbox 2021 года, среди которых:



Halo Infinite



Forza Horizon 5



Microsoft Flight Simulator



Psychonauts 2

Интереснее выглядят другие 4 проекта, которые рекомендует портал The Verge попробовать на приставках Xbox:



The Ascent



Sable



Exo One



MLB The Show

Отметим, что все эти игры доступны в подписке Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
Иран заявил о закрытии долга перед РФ за АЭС в Бушере
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни
Народные приметы на январь 2022 года
Народные приметы на январь 2022 года
Финансовый гороскоп на январь 2022 года
Финансовый гороскоп на январь 2022 года
"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня Милохин
"Сойдет": Евгения Медведева раскрыла, как целуется Даня
Игрок создает пустынный биом для Halo Infinite на Unreal Engine 4
Игрок создает пустынный биом для Halo Infinite на Unreal Engine 4
О сиськах. Истории и факты
О сиськах. Истории и факты
Новый дресс-код мерии Львова
Новый дресс-код мерии Львова
Битва образов: лучшее за неделю — от врывающихся на вечеринки до вырывающихся из дедлайнов
Битва образов: лучшее за неделю — от врывающихся на вечеринки до
Цена биткоина преодолела отметку $51 000, Ethereum — выше $4000
Цена биткоина преодолела отметку $51 000, Ethereum — выше $4000
Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз дороже самого дома
Мужчина купил дом под снос, но когда открыл гараж, его ждал сюрприз

Топ на сегодня

Вредонос для кражи данных в Telegram, продолжение багов Log4j и другие события кибербезопасности
Вредонос для кражи данных в Telegram, продолжение багов Log4j и
Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Татьяна Тарасова: биография, личная жизнь, семья, муж, дети, фото
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей
Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Майк Новограц: биткоин менее волатильный, чем альткоины
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга DOGE
Dogecoin Foundation и Виталик Бутерин разработают механизм стейкинга

Еще по теме

ТОП-10 лучших новинок 2021 года из Game Pass — по версии Opencritic
ТОП-15 лучших игр года от The Guardian — в нем все игры Xbox Game Studios для Xbox
4 игры из Game Pass в ТОП-10 по версии The Washington Post в 2021 году
6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых разработчиков