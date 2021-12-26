The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox





Игровые порталы подводят итоги года и рекомендуют опробовать игрокам различные проекты, на которые они обратили внимание в 2021 году. Один из самых известных в мире порталов про технологии (в том числе и игры) The Verge тоже решил не оставаться в стороне, представив список «8 отличных игр 2021 года для новой Xbox».

Ожидаемо, в этом списке оказались эксклюзивы внутренних студией Xbox 2021 года, среди которых:

Halo InfiniteForza Horizon 5Microsoft Flight SimulatorPsychonauts 2

Интереснее выглядят другие 4 проекта, которые рекомендует портал The Verge попробовать на приставках Xbox:

The AscentSableExo OneMLB The Show

Отметим, что все эти игры доступны в подписке Game Pass.