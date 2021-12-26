The Verge: 8 отличных игр 2021 года для вашей новой Xbox
Сегодня, 04:55
Игровые порталы подводят итоги года и рекомендуют опробовать игрокам различные проекты, на которые они обратили внимание в 2021 году. Один из самых известных в мире порталов про технологии (в том числе и игры) The Verge тоже решил не оставаться в стороне, представив список «8 отличных игр 2021 года для новой Xbox».
Ожидаемо, в этом списке оказались эксклюзивы внутренних студией Xbox 2021 года, среди которых:
Halo Infinite
Forza Horizon 5
Microsoft Flight Simulator
Psychonauts 2
Интереснее выглядят другие 4 проекта, которые рекомендует портал The Verge попробовать на приставках Xbox:
The Ascent
Sable
Exo One
MLB The Show
Отметим, что все эти игры доступны в подписке Game Pass.
По материалам: newxboxone