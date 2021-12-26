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Только одна игра планируется к релизу на Xbox на следующей неделе

Только одна игра планируется к релизу на Xbox на следующей неделе


Последняя неделя декабря, традиционно, не богата на новые релизы. Каждую неделю Microsoft публикует у себя в блоге информацию о том, какие игры готовятся к релизу на следующей неделе, но в этот раз такой записи не появилось. Похоже, что только одна игра станет доступна на следующей неделе на приставках Xbox — это Football Cup 2022.

Сегодня разработчики Football Cup 2022 опубликовали релизный трейлер своего проекта и открыли предварительные заказы на игру. Судя по странице в Microsoft Store, релиз нового футбольного симулятора состоится 31 декабря. Больше релизов на следующую неделю на Xbox не запланировано, как и не планируется появление новых игр в Game Pass.

Напомним, что 31 декабря подписка Game Pass лишится 5 игр. А новинки в подписке, вероятно, будут объявлены на первой неделе января.

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По материалам: newxboxone

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