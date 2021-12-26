Ученицы Этери Тутберидзе забрали все медали на чемпионате

Тренер Этери Тутберидзе может гордиться своей работой. Как сказал во время трансляции Алексей Ягудин, преступление пропускать то, что сегодня творилось на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге. А творилась здесь история — по праву сильнейшие девушки мира представляли произвольные программы олимпийского сезона. Расскажем немного о героинях вечера! Елизавета Туктамышева смогла доказать звание императрицы фигурного катания. В 25 лет эта девушка выступает уже на 14-м в карьере чемпионате России. Да, может, до пьедестала ей сегодня добраться так и не удалось, но прокатом и настроением спортсменка подняла трибуны на ноги. Комментаторам буквально приходилось перекрикивать оглушительные овации. «Мне кажется, что я немного развалила сегодня «Юбилейный»! Такого еще никогда не было, первый раз испытывала подобные эмоции от зала. Я знала свои оценки при хорошем катании, можно сказать, была в них уверена», — поделилась после проката чемпионка России, Европы и мира. «Русская ракета» Александра Трусова после неудачного для себя вчерашнего выступления этим вечером отыгралась по полной, ей покорились три из заявленных пяти квадов. Даже тренерский штаб Этери Тутберидзе, который обычно сдерживает восторг от удач подопечных, не скрывал накатившихся слез, а Сергей Дудаков и вовсе запрыгал у бортика.Этери Тутберидзе Анна Щербакова вышла на лед в статусе действующей чемпионки мира, но видимо, не смогла справиться с грузом ответственности и волнением. Она чуть-чуть проиграла по баллам партнерше по команде Саше Трусовой. «Можно выдохнуть, что соревнования закончились, но надо показывать себя на дальнейших стартах, чтобы быть полностью довольной собой на финальной позе», — поделилась Аня. Ну а завершала триумфальный прокат девушек главная надежда олимпийского сезона нашей страны несравненная Камила Валиева. «Она уникальное явление, которого еще не было в истории спорта», — только таких комплиментов заслуживает ее произвольная программа. Уверены, все спортивные издания мира взорвутся заголовками о наших звездах. «Я очень рада, что откатала чисто две программы, спасибо моим тренерам, которые терпели меня», — скромно поделилась новая чемпионка России. Но молодое поколение, которое по возрасту еще не может попасть на Олимпиаду, уже наступает состоявшимся звездам на пятки. Аделия Петросян сегодня совершила невероятное, то, что ни разу не делали в истории фигурного катания даже мужчины — два четверных риттбергера в одной программе. Софья Самоделкина тоже показала максимум, такого блестящего выступления в карьере у юного дарования еще не случалось. «Куда дальше, что еще можно сделать в фигурном катании», — задавались вопросом комментаторы эфира. Итоговая десятка у женщин на чемпионате России выглядит так, нас явно ждет самый горячий олимпийский сезон:Камила Валиева — 283,48Александра Трусова — 248,65Анна Щербакова — 239,56Аделия Петросян — 233,97Софья Самоделкина — 233,09Софья Муравьева — 230,31Елизавета Туктамышева — 224,40Майя Хромых — 217,18Ксения Синицына — 204,61Вероника Яметова — 191,37