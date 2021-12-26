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Умерла писательница и журналистка Джоан Дидион

Умерла писательница и журналистка Джоан Дидион

Вчера на 88-м году жизни скончалась американская писательница, журналистка и сценаристка Джоан Дидион. По словам Пола Богардса, исполнительного директора издательства Didion Knopf, причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

Джоан была известна как одна из основоположниц новой журналистики наряду с Томом Вулфом, Трумэном Капоте и Гэем Тализом.

Дидион окончила Калифорнийский университет в Беркли, где получила степень бакалавра искусств по английскому языку. Ее первой работой стала должность ассистента редакции журнала Vogue.


Она публиковалась в таких известных изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire.

Помимо журналистики, Дидион занималась литературной деятельностью. Свой первый роман, "Беги, река", она выпустила в 1963 году — ей тогда было 29 лет. Через пять лет она опубликовала документальный сборник заметок о жизни в Калифорнии "И побрели в Вифлеем".

Вместе с мужем Джоном Грегори Данном, с которым Джоан познакомилась во время работы в Vogue, она написала сценарии к нескольким фильмам, в числе которых "Звезда родилась", "Близко к сердцу", "Паника в Нидл-парке" и другие.

Супруги воспитывали приемную дочь, которую они удочерили в 1966 году. Она скончалась в 2003 году в возрасте 39 лет. Причиной смерти стал острый панкреатит. Через два года умер и муж Дидион.

В 2007 году Джоан выпустила книгу "Год магического мышления", в которой рассказала о своих переживаниях после смерти супруга.


Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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