В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО для России – "вопрос жизни и смерти". Недовольство Кремля вызывает процесс вступления в альянс стран постсоветского пространства.

"Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны он всегда эмоционален, что, однако не делает его формулировки менее исчерпывающими", – предупредил Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" представитель Кремля добавил, что российскую сторону уже больше 20 лет "методично обманывали" с целью поставить ее безопасность под угрозу.

Достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой... Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас.

Как сообщал Ruposters, ранее в Турции усомнились в том, что Украина послужит поводом для начала новой мировой войны. В то же время в США считают, что для России захват Киева займёт менее суток.