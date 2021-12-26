В МВД назвали сроки выдачи электронных паспортов

Вадим Карасев

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что электронные паспорта планируют начать выдавать в стране с января 2023 года. Сейчас ведомство работает над внедрением этого документа, представляющего собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

"В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов", - сказала Казакова в эфире радио "Милицейская волна".

По её словам, количество выдаваемых документов будет зависеть от желания россиян, но на первоначальном этапе их число составит не менее 100 тысяч. Электронный паспорт сохранит такой же статус, как и его бумажный аналог.

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