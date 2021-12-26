Вера Брежнева поделилась советами о личной жизни

39-летняя певица Вера Брежнева рассказала, что делать с парнем. Исполнительница хита «Розовый дым» редко говорит о личной жизни, но зато часто дает советы поклонникам, отвечая на их вопросы и помогая разобраться в запутанных проблемах. С высоты своего опыта Вера помогает людям в непростых ситуациях. Сегодня одна из поклонниц жены Константина Меладзе посетовала, что бойфренд не желает провести с ней новогоднюю ночь. «Мы в отношениях почти год. Молодой человек хочет отметить Новый год с семьей. Как реагировать?» — задала девушка злободневный вопрос. «Я не знаю всей вашей ситуации в целом, но для начала вам нужно сесть и поговорить со своим парнем. Честно и спокойно, без претензий и негатива. Если он вас не пригласил пока, задайте вопрос — как быть вам в новогоднюю ночь, пока он будет с родными. Если у вас как минимум есть взаимоуважение — у вас получится диалог», — посоветовала Брежнева.Вера Брежнева Певица также поддержала поклонницу, которой лишний вес мешает полюбить саму себя. Вера смогла найти нужные слова, чтобы поднять настроение девушке и заставить ее пересмотреть свои взгляды. «Лишний вес — это признак того, что в организме что-то не в порядке. Есть предложение оставить лишний вес в уходящем году. Для того, чтобы полюбить себя, нужно собой заниматься. Заботиться о себе. В первую очередь о своем здоровье. Когда налаживается здоровье — лишнего веса не будет. Начать нужно с питания. Знаю, что покажусь занудой, но это факт. Любовь к себе — это такое бережное уважение к себе, что я не позволяю уже самой себе же вредить», — заверила актриса фильма «Ёлки». Еще одна фанатка пожаловалась на депрессию после коронавируса. У певицы и для нее нашлись теплые слова. «Вы выздоровели, вы живы, неужели это не повод для радости перед Новым годом?» — отметила артистка.