Владимир Пресняков купил подарок жене на распродаже

Жена певца Владимира Преснякова показала, что ей подарил муж за рождение сына. Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет. Год назад певица родила супругу второго сына Ванечку. В шоу «Секрет на миллион» исполнительница хита «Поздно» показала часы, которые подарил ей Пресняков за рождение ребенка. «Золотые, купили на распродаже», — отметила артистка.Владимир Пресняков подарил жене золотые часы Напомним, Подольская и Пресняков официально поженились в 2010 году. В октябре прошлого года Наталья Подольская родила музыканту второго сына Ваню, их старшему наследнику Артемию — шесть лет. У Владимира также есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте — Никита.