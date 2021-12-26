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За жизнь Григория Лепса переживают поклонники

За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
Певец Григорий Лепс недавно развелся с женой. В жизни 59-летнего артиста наступила новая полоса. После развода с матерью своих троих детей Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) обеспокоил поклонников. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе», который по-прежнему звучит во всех караоке-барах страны, пытается прийти в себя после разрыва с женой Анной Шаплыковой. Их официальный союз продлился на протяжении долгих двадцати лет, а инициатором расставания выступила сама бывшая балерина. Она обратилась в суд в ноябре, а уже 20 декабря бракоразводный процесс был официально завершен.
Григорий Лепс Григорий явно не в себе после расставания с женой. Певец вышел на связь с поклонниками, обнародовав странные снимки. Он запечатлен сидящим под картинами в позолоченных рамах, при этом лицо артиста кажется невероятно задумчивым, а его мысли явно не позитивны. «А что, если бы тогда?» — интригующе прокомментировал Лепс. Поклонники уверены, что музыкант жалеет о своем поведении в браке, которое и привело к краху его семейной жизни. Преданные фанаты всерьез переживают за певца и пишут ему слова поддержки. «Очень похудевший. Берегите себя!», «После чёрной полосы наступает белая. Всё прекрасно. Главное все живы и здоровы», «Держитесь, это в любом случае больно», «А стоит ли теперь об этом? Всё уже случилось так, как случилось. Надо просто перевернуть страницу и жить дальше», — пишут фолловеры. Одна из поклонниц сравнила поведение Лепса со срывом рэпера Джигана, который после рождения долгожданного сына ушел в загул и едва не остался без семьи. «Григорий Викторович, только не сбривайте брови!» — написала девушка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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