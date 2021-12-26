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Журнал TIME подвел итоги года — в ТОП-10 игр два проекта Xbox Game Studios

Журнал TIME подвел итоги года — в ТОП-10 игр два проекта Xbox Game Studios


Журнал TIME, как и многие другие популярные печатные и виртуальные издания, подводит итоги года в игровой индустрии. В Америке журнал TIME считается одним из самых авторитетных, через 2 года ему исполняется 100 лет со дня выхода первого выпуска. От того интересно посмотреть, какие игры авторы журнала считают лучшими в уходящем году.

В 2021 году по версии журнала TIME две игры Xbox Game Studios достойны оказаться в ТОП-10 лучших проектов — это Forza Horizon 5 и Halo Infinite. Отметим, что оцененная высоко многими другими СМИ и порталами игра Psychonauts 2 в ТОП-10 не попала.

Еще, из интересного, в ТОП-10 по версии TIME оказалась игра Deathloop (игра от Bethesda, которая в будущем году может выйти на Xbox, сразу в Game Pass). Обратим внимание и на Sable — игру, которая оказалась выше It Takes Two в рейтинге TIME. Прямо сейчас Sable можно опробовать по Game Pass — игра доступна в подписке.

Эти 35 игр выйдут в Game Pass в день релиза в 2022 году

Полностью ТОП-10 лучших игр по версии TIME в 2021 году выглядит так:



Metroid Dread



Inscryption



Forza Horizon 5



Chicory: A Colorful Tale



Hitman III



Returnal



Halo Infinite



Deathloop



Sable



It Takes Two

Отметим, что в прошлом году два проекта Xbox Game Studios оказались в ТОП-10 по версии TIME — это игры Microsoft Flight Simulator и Ori and the Will of the Wisps. А лидером в прошлом году стала игра Hades, которая сейчас доступна на Xbox и в Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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