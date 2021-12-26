Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года

Вадим Карасев

Новый год стремительно приближается, и те из звезд, кто еще не успел проникнуться и зарядить подписчиков предпраздничным настроением, вовсю наверстывают упущенное. В последнее время соцсети наводнили фотографии медиаперсон в шубах, свитерах и шапках-ушанках на фоне заснеженных улиц и наряженных елок. Впрочем, магия последних недель декабря сработала не на всех. Кто-то продолжает по инерции постить случайные селфи из спортзала, а иные, как Елена Летучая и Регина Тодоренко, и вовсе отправились на поиски лета в теплые страны.Как именно знаменитости проводят последние дни уходящего года, смотрите в нашей подборке!





Елена Перминова с сыном





Дженнифер Лопес





Миранда Керр





Вера Брежнева





Ким Кардашьян





Рози Хантингтон-Уайтли





Белла Хадид





Оксана Самойлова и Джиган





Светлана Бондарчук





Рита Дакота





Кейт Хадсон





Евгения Медведева и Даня Милохин





Дэвид Бекхэм с дочерью





Виктория Шелягова





Надя Дорофеева





Юлия Снигирь





Дима Билан





Ирина Шейк





Ксения Собчак





Елена Летучая





Елизавета Пескова с сестрой Надеждой





Клава Кока





Надежда Оболенцева





Кристина Агилера





Кристина Асмус





Рита Ора





Татьяна Навка





Элджей





Анна Покров





Регина Тодоренко





Дина Саева





Елена Темникова





Том Каулитц и Хайди Клум





Наталья Водянова





Настя Каменских





Кети Топурия





Мадонна





Нина Агдал





Наталья Давыдова





Эмбер Херд





Мария Кожевникова





Ева Лонгория





Эшли Грэм с мужем





Пелагея





Рената Литвинова





Ани Лорак





Екатерина Варнава





Юлианна Караулова





Елена Крыгина





Илья ПрусикинСплетник