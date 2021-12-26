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Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года

Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года

Новый год стремительно приближается, и те из звезд, кто еще не успел проникнуться и зарядить подписчиков предпраздничным настроением, вовсю наверстывают упущенное. В последнее время соцсети наводнили фотографии медиаперсон в шубах, свитерах и шапках-ушанках на фоне заснеженных улиц и наряженных елок. Впрочем, магия последних недель декабря сработала не на всех. Кто-то продолжает по инерции постить случайные селфи из спортзала, а иные, как Елена Летучая и Регина Тодоренко, и вовсе отправились на поиски лета в теплые страны.Как именно знаменитости проводят последние дни уходящего года, смотрите в нашей подборке!


Елена Перминова с сыном


Дженнифер Лопес


Миранда Керр


Вера Брежнева


Ким Кардашьян


Рози Хантингтон-Уайтли


Белла Хадид


Оксана Самойлова и Джиган


Светлана Бондарчук


Рита Дакота


Кейт Хадсон


Евгения Медведева и Даня Милохин


Дэвид Бекхэм с дочерью


Виктория Шелягова


Надя Дорофеева


Юлия Снигирь


Дима Билан


Ирина Шейк


Ксения Собчак


Елена Летучая


Елизавета Пескова с сестрой Надеждой


Клава Кока


Надежда Оболенцева


Кристина Агилера


Кристина Асмус


Рита Ора


Татьяна Навка


Элджей


Анна Покров


Регина Тодоренко


Дина Саева


Елена Темникова


Том Каулитц и Хайди Клум


Наталья Водянова


Настя Каменских


Кети Топурия


Мадонна


Нина Агдал


Наталья Давыдова


Эмбер Херд


Мария Кожевникова


Ева Лонгория


Эшли Грэм с мужем


Пелагея


Рената Литвинова


Ани Лорак


Екатерина Варнава


Юлианна Караулова


Елена Крыгина


Илья Прусикин
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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