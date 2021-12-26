Звездный Instagram: как знаменитости проводят последние дни уходящего года
Сегодня, 21:05 Вадим Карасев
Новый год стремительно приближается, и те из звезд, кто еще не успел проникнуться и зарядить подписчиков предпраздничным настроением, вовсю наверстывают упущенное. В последнее время соцсети наводнили фотографии медиаперсон в шубах, свитерах и шапках-ушанках на фоне заснеженных улиц и наряженных елок. Впрочем, магия последних недель декабря сработала не на всех. Кто-то продолжает по инерции постить случайные селфи из спортзала, а иные, как Елена Летучая и Регина Тодоренко, и вовсе отправились на поиски лета в теплые страны.Как именно знаменитости проводят последние дни уходящего года, смотрите в нашей подборке!
Елена Перминова с сыном
Дженнифер Лопес
Миранда Керр
Вера Брежнева
Ким Кардашьян
Рози Хантингтон-Уайтли
Белла Хадид
Оксана Самойлова и Джиган
Светлана Бондарчук
Рита Дакота
Кейт Хадсон
Евгения Медведева и Даня Милохин
Дэвид Бекхэм с дочерью
Виктория Шелягова
Надя Дорофеева
Юлия Снигирь
Дима Билан
Ирина Шейк
Ксения Собчак
Елена Летучая
Елизавета Пескова с сестрой Надеждой
Клава Кока
Надежда Оболенцева
Кристина Агилера
Кристина Асмус
Рита Ора
Татьяна Навка
Элджей
Анна Покров
Регина Тодоренко
Дина Саева
Елена Темникова
Том Каулитц и Хайди Клум
Наталья Водянова
Настя Каменских
Кети Топурия
Мадонна
Нина Агдал
Наталья Давыдова
Эмбер Херд
Мария Кожевникова
Ева Лонгория
Эшли Грэм с мужем
Пелагея
Рената Литвинова
Ани Лорак
Екатерина Варнава
Юлианна Караулова
Елена Крыгина
Илья Прусикин
Сплетник
По материалам: spletnik.ru