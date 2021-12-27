16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники

Нельзя обойтись на праздниках без шуток, глупых историй, веселья и необычных костюмов. А также, не следует забывать об уродливых новогодних свитерах, которые являются не только кофточками с идиотскими картинками, но и отдельным искусством. И сегодня мы решили собрать 15 самых уродливых примеров, которыми люди поделились в сети.

1. Лучше уже не будет!

2. Тут нужно посмотреть дважды

3. Проблема динозавриков

4. Когда сражаешься со своим боссом, у кого более уродливый свитер

5. Маскировка на уровне

6. Самодельный уродливый новогодний свитер от 11-летнего мальчика

7. Пожалуй, победители сегодняшней подборки

8. На работе был конкурс самого уродского новогоднего свитера, и этот парень его выиграл

9. Прикрепила к своему свитеру рабочий игрушечный поезд

10. Подарочек от мамы

11. Свитер с Али Экспресс

12. Креативность этого парня зашкаливает

13. Оу... вау...

14. Хорошая идея для свитера на корпоратив

15. Идея для свитера на компанию

16. Новогодний свитерок