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16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники

16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники

Нельзя обойтись на праздниках без шуток, глупых историй, веселья и необычных костюмов. А также, не следует забывать об уродливых новогодних свитерах, которые являются не только кофточками с идиотскими картинками, но и отдельным искусством. И сегодня мы решили собрать 15 самых уродливых примеров, которыми люди поделились в сети.

1. Лучше уже не будет!

2. Тут нужно посмотреть дважды

3. Проблема динозавриков

4. Когда сражаешься со своим боссом, у кого более уродливый свитер

5. Маскировка на уровне

6. Самодельный уродливый новогодний свитер от 11-летнего мальчика

7. Пожалуй, победители сегодняшней подборки

8. На работе был конкурс самого уродского новогоднего свитера, и этот парень его выиграл

9. Прикрепила к своему свитеру рабочий игрушечный поезд

10. Подарочек от мамы

11. Свитер с Али Экспресс

12. Креативность этого парня зашкаливает

13. Оу... вау...

14. Хорошая идея для свитера на корпоратив

15. Идея для свитера на компанию

16. Новогодний свитерок

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По материалам: Юмор

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