16 уродливых идей новогодних свитеров для тех, кто еще не придумал что одеть на праздники
Сегодня, 15:00
Нельзя обойтись на праздниках без шуток, глупых историй, веселья и необычных костюмов. А также, не следует забывать об уродливых новогодних свитерах, которые являются не только кофточками с идиотскими картинками, но и отдельным искусством. И сегодня мы решили собрать 15 самых уродливых примеров, которыми люди поделились в сети.
1. Лучше уже не будет!
2. Тут нужно посмотреть дважды
3. Проблема динозавриков
4. Когда сражаешься со своим боссом, у кого более уродливый свитер
5. Маскировка на уровне
6. Самодельный уродливый новогодний свитер от 11-летнего мальчика
7. Пожалуй, победители сегодняшней подборки
8. На работе был конкурс самого уродского новогоднего свитера, и этот парень его выиграл
9. Прикрепила к своему свитеру рабочий игрушечный поезд
10. Подарочек от мамы
11. Свитер с Али Экспресс
12. Креативность этого парня зашкаливает
13. Оу... вау...
14. Хорошая идея для свитера на корпоратив
15. Идея для свитера на компанию
16. Новогодний свитерок
По материалам: Юмор